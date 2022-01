Trump dépose une requête pour que NY AG Letitia James se récuse de sa propre enquête sur eux

Donald Trump et la Trump Organization ont déposé lundi une requête en injonction préliminaire contre les enquêtes de la procureure générale de New York Letitia James sur l’entreprise, l’accusant d’abus de procédure « inconstitutionnel ».

Trump demande la suspension de l’enquête civile du bureau de l’AG sur l’entreprise familiale pendant que l’issue de son procès contre James est en instance, ou que James « se récuse de toute implication dans l’enquête civile et pénale active », selon au dépôt.

[US President-elect Donald Trump along with his son Donald, Jr., arrive for a press conference at Trump Tower in New York, as Allen Weisselberg (C), chief financial officer of The Trump, looks on January 11, 2017. Photo credit: TIMOTHY A. CLARY/. via .]

Le procès Trump vise à mettre fin à l’enquête visant à déterminer si la Trump Organization s’est livrée à une fraude financière en soumettant de fausses évaluations de propriétés afin de réduire son fardeau fiscal. L’organisation Trump fait face à une enquête criminelle similaire du bureau du procureur du district de Manhattan.

Trump et ses enfants poursuivent pour que NY AG @TishJames se récuse d’enquêter sur eux. Comment ose-t-elle avoir l’audace d’enquêter sur leur organisation Trump pour avoir fraudé des banques et des compagnies d’assurance ?@NewYorkStateAG – Grand-père Snarky (@GrandpaSnarky) 11 janvier 2022

La requête, déposée dans le district nord de New York, accuse le procureur général démocrate d’aller trop loin et de lancer une « attaque à motivation politique », affirmant que l’enquête constitue un « mélange d’enquêtes criminelles et civiles conjointes » sur l’organisation Trump que le Les atouts trouvent « très préjudiciable ». Le nouveau dossier est une réponse directe à l’escalade de l’enquête civile sur les pratiques commerciales de la Trump Organization. James avait délivré des assignations à comparaître en décembre pour deux des enfants de Trump, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump, qui ont tous deux déjà refusé de se conformer et ont déposé leurs propres requêtes pour annuler ces assignations. Eric Trump a déjà siégé pour ses propres dépositions dans l’enquête.

Il semble qu’Eric Trump ait peur de Tish James. pic.twitter.com/FKEWY9ZwuV – G (@mistergeezy) 11 janvier 2022

« En jouant des deux côtés, elle est capable de choisir ses méthodes d’enquête – civiles ou pénales – de manière calculée pour, par exemple, tirer parti d’une affirmation du cinquième amendement et obtenir une déduction défavorable », affirme le dossier. James a déclaré dans un communiqué que « ni Donald Trump ni la Trump Organization ne peuvent dicter si et où ils répondront de leurs actes ».

La tentative désespérée des Trump d’obtenir une injonction contre NY AG Letitia James montre qu’elle est probablement prête à porter plainte au civil contre eux devant le tribunal de Manhattan dans quelques semaines, voire quelques jours. – Tristan Snell (@TristanSnell) 11 janvier 2022

« Notre enquête se poursuivra sans se décourager car personne n’est au-dessus des lois, pas même quelqu’un du nom de Trump », a ajouté James.