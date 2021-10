Trump deux fois destitué est tellement fou que le sénateur du GOP, Bill Cassidy, l’a essentiellement qualifié de grand perdant

Hier, nous avons signalé le fait que les poursuites judiciaires arrivent à Trump, la vérité commence à sortir, même en ce qui concerne le 6 janvier. Comme nous l’avons noté à maintes reprises, Trump a avant tout besoin du secret. Tout le « truc » de Trump ne fonctionne pas sans secret et il le perd. Alors que les poursuites se poursuivent, Trump perd une partie de ce secret et donc une partie de son pouvoir.

L’écorce de Trump ne menace pas les pols du GOP comme elle le faisait (au moins en partie) parce que sa morsure est loin d’être aussi profonde.

Lundi, Trump s’en est pris au sénateur Bill Cassidy du GOP de Louisiane, qualifiant Cassidy de « RINO » (car il faut soutenir Trump à chaque occasion, en tout, pour être républicain maintenant. Mais ce n’est pas une secte). Et Trump s’est déchaîné parce que Cassidy a essentiellement qualifié Trump de perdant. Hé, regarde ça, un républicain qui dit la vérité !

Cassidy, lors d’une interview diffusée dimanche sur « Axios sur HBO », a déclaré qu’il ne croyait pas que Trump serait à nouveau le candidat présidentiel du GOP.

« Le président Trump est le premier président, du côté républicain du moins, à perdre la Chambre, le Sénat et la présidence en quatre ans. Les élections, c’est gagner », a déclaré Cassidy à Mike Allen d’Axios.

Quand Allen a noté qu’il était « clair » que Cassidy ne voterait en aucun cas pour Trump, Cassidy a répondu : « Je ne le suis pas.

Alors bien sûr, Trump a flippé.

Selon Mediaite :

Trump a déclaré qu’il avait fait « beaucoup » pour la Louisiane pendant sa présidence et a déclaré: « Wacky Bill Cassidy ne peut pas marcher dans la rue en Louisiane, un État que j’ai gagné avec près de 20 points. Il ne pourrait même pas être élu attrapeur de chiens aujourd’hui, les gens formidables le maudissent.

À quand remonte la dernière fois que Trump est allé en Louisiane ? Comment diable sait-il jamais… peu importe, Trump ne sait jamais rien.

« Wacky Bill est un sénateur totalement inefficace, mais la Louisiane a un grand sénateur en John Kennedy », a ajouté Trump.

Bill Cassidy a surpassé Donald Trump en Louisiane. pic.twitter.com/A5X6vPQ95N – Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) 19 octobre 2021

John Kennedy n’a pas voté pour destituer Trump le 6 janvier. Nous n’aimons pas du tout la politique de Bill Cassidy mais aimons l’indépendance dont il fait preuve. Il semble que Cassidy soit sa propre personne et n’ait pas peur de la morsure de Trump.

C’est une bonne chose, car Cassidy pourrait probablement être élu attrapeur de chiens, bien que 99% des chiens sur terre aient plus de dignité que Donald Trump et pourraient travailler avec Cassidy.

