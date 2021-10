Trump devient fou après avoir appris que le ministère de la Justice a rétabli les prestations et la pension d’Andrew McCabe

Donald Trump était de bonne humeur vendredi après avoir découvert que le ministère de la Justice avait rétabli les prestations de retraite de l’ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, rapporte The Hill.

« N’est-il pas terrible que tous les avantages, pensions, salaires, etc. d’Andrew McCabe aient été entièrement rétablis par le ministère de la Justice? » Trump a déclaré dans une déclaration enflammée. « C’est encore une parodie de notre pays. Entre autres choses, l’épouse de McCabe a reçu des centaines de milliers de dollars de contributions électorales d’Hillary Clinton et des démocrates pendant que Crooked Hillary faisait l’objet d’une enquête, qui a été rapidement abandonnée, bien sûr. « Quel mauvais chapitre cela a été pour le FBI autrefois célèbre – je déteste voir cela se produire, tant de personnes EXCEPTIONNELLES y travaillent. »

Quant à cette partie sur la femme de McCabe ? C’est juste un autre mensonge typique de Trump. Ce n’est pas un énorme mensonge, mais un mensonge est toujours un mensonge, peu importe comment Trump le décrit. Pourquoi est-ce que je sais que Trump est plein de bs ici ? En raison de ce rapport 207 de FactCheck.org, qui dit :

« Deux fois en deux jours, le président Donald Trump a faussement tweeté que [then] L’épouse du directeur par intérim du FBI, Andrew McCabe, a reçu 700 000 $ en dons pour la campagne. « Les près de 675 000 $ – et non 700 000 $ – donnés au Dr Jill McCabe, qui s’est présenté sans succès pour un siège au Sénat de l’État de Virginie en 2015, provenaient du Virginia Democratic Party and Common Good, VA », note FactCheck.Org. « Ce dernier est le Comité d’action politique du gouverneur démocrate de Virginie Terry McAuliffe, un ami de longue date et un partisan d’Hillary et de Bill Clinton. »

Donc, Trump est un peu loin de la cible ici, évidemment.

McCabe a été licencié par l’ancien procureur général Jeff Sessions juste un jour avant son départ à la retraite, rapporte The Hill. Il y avait eu des allégations selon lesquelles il aurait menti au sujet de l’utilisation par Hillary Clinton de son serveur de messagerie privé alors qu’elle était secrétaire d’État. Mais le fait est que les procureurs n’ont jamais accusé McCabe d’avoir fait de fausses déclarations à la police.

Maintenant, un règlement a été conclu et McCabe recevra ses prestations de retraite complètes. Il recevra également ses pensions manquées, qui totalisent environ 200 000 $. Le gouvernement paiera également les honoraires d’avocat de l’affaire, qui totalisent 500 000 $.

Dans le règlement, le ministère de la Justice n’a admis aucun acte répréhensible.

McCabe doit ressentir un sentiment de soulagement maintenant, et il n’est pas surprenant que la seule personne qui diffuse de fausses informations soit l’habituelle – Trump. L’ancien directeur par intérim du FBI a également fait un point assez important :

« La politique ne devrait jamais jouer un rôle dans l’administration équitable de la justice et les décisions du personnel de la fonction publique », a-t-il déclaré jeudi. « J’espère que ce résultat encourage les hommes et les femmes du FBI à continuer à protéger le peuple américain en défendant la vérité et en faisant leur travail sans crainte de représailles politiques. »

Je me demande si Trump se souvient que la NRA l’a soutenu ainsi qu’un certain nombre de candidats républicains au Sénat à hauteur de 50 millions de dollars lors de l’élection présidentielle de 2016 ? La NRA a également jeté beaucoup d’argent sur Trump et d’autres républicains éminents en 2020, selon The Trace. Le site a noté qu’au 3 novembre, la NRA avait fait un don de 4,2 millions de dollars pour soutenir Trump et 12,2 millions de dollars pour s’opposer à Joe Biden.

Nous savons tous comment cela s’est passé. Heureusement.