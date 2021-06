Trump dit à Biden de “ne pas s’endormir” lors de sa prochaine réunion avec Vladimir Poutine 10z viral

Le président Trump a publié jeudi une nouvelle déclaration qui se moquait du président Joe Biden, l’exhortant à ne pas “s’endormir” lors d’un prochain sommet avec le président russe Vladimir Poutine.

"Malgré la description tardive de Fake News de la réunion, les États-Unis ont beaucoup gagné, y compris le respect du président Poutine et de la Russie", a déclaré Trump à propos de sa propre rencontre avec Poutine à Helsinki, en Finlande, ajoutant :

En tant que président, j’ai eu une réunion formidable et très productive à Helsinki, en Finlande, avec le président russe Poutine. Malgré la description tardive de la réunion dans les fausses nouvelles, les États-Unis ont beaucoup gagné, y compris le respect du président Poutine et de la Russie. À cause du faux canular Russie, Russie, Russie, inventé et payé par les démocrates et la Crooked Hillary Clinton, les États-Unis ont été désavantagés – un désavantage que j’ai néanmoins surmonté.

À qui faire confiance, ont-ils demandé, la Russie ou notre « Intelligence » de l’ère Obama, c’est-à-dire des gens comme Comey, McCabe, les deux amants, Brennan, Clapper, et de nombreux autres sleezebags, ou la Russie, la réponse, après tout ça a été découvert et écrit, devrait être évident. Notre gouvernement a rarement eu de tels voyous comme ceux-ci travaillant pour lui. Bonne chance à Biden dans ses relations avec le président Poutine – ne vous endormez pas pendant la réunion, et s’il vous plaît, présentez-lui mes salutations les plus chaleureuses !