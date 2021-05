Trump dit au procureur général de l’Arizona de “ se mettre en marche ” et d’aider à l’audit des bulletins de vote Maricopa opa .

Le président Trump a accusé samedi le procureur général de l’Arizona de passer trop de temps à s’auto-promouvoir et pas assez de temps à soutenir «les grands patriotes républicains du Sénat de l’Arizona» qui mènent un audit de l’élection présidentielle de 2020 que Trump a perdue.

Trump a déclaré dans un communiqué que le procureur général Mark Brnovich “ne mentionne jamais le crime du siècle, qui a eu lieu lors de l’élection présidentielle de 2020, qui a été truquée et volée” alors qu’il est “à la télévision pour se promouvoir”.

La déclaration est similaire à de nombreuses déclarations similaires que Trump a faites au sujet de la perte des élections de l’année dernière en raison d’une fraude électorale généralisée.

Le Sénat de l’Arizona, contrôlé par les républicains, a ordonné un audit des résultats des élections dans le comté de Maricopa, dans l’État. Trump en 2020 a perdu le comté et l’État autrefois fiables du GOP.

Voici la déclaration complète:

«Le procureur général terne de l’Arizona, Mark Brnovich, doit prendre le ballon et rattraper les grands patriotes républicains du Sénat de l’État de l’Arizona. Alors que la criminalité massive lors des élections de 2020 devient de plus en plus évidente et évidente, Brnovich est introuvable. Il est toujours à la télévision pour se promouvoir, mais ne mentionne jamais le crime du siècle, qui a eu lieu lors de l’élection présidentielle de 2020, qui a été truquée et volée. L’Arizona a joué un rôle important et Brnovich doit se mettre en marche, sinon aucun républicain de l’Arizona ne votera pour lui aux prochaines élections. Ils n’oublieront jamais, et les grands patriotes de notre nation non plus!

