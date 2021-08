Trump dit d’imaginer s’il était président pendant une pandémie ⋆ 10z viral

Au moins, il reconnaît qu’il n’est plus président.

Ancien président Donald Trump rejoint Dan Bongino Samedi sur Fox News pour une discussion sinueuse, et sans surprise, ils ont discuté de la pandémie de Covid-19, avec un commentaire spécifique de Trump haussant les sourcils en ligne.

Bongino a évoqué la récente “explosion” des cas de Covid et la “réémergence des mandats”, et a demandé à l’ancien président ce qu’il en pensait.

Trump a répondu par une hypothèse, demandant à Bongino “d’imaginer” si Trump était président alors que nous avions une “attaque massive du coronavirus”, puis se vantant du développement du vaccin juste avant de dire que c’était “le choix de quelqu’un, la liberté de quelqu’un” s’ils je ne voulais pas l’avoir :

Eh bien, tout d’abord, pourriez-vous imaginer si j’étais président en ce moment et que nous avions cette attaque massive du coronavirus, vous savez, maintenant ils aiment l’appeler, ils ont de nouveaux noms et ils ont d’autres nouveaux noms, mais c’est exactement ce que nous avions, nous avions la même chose. Si c’était moi, ils diraient “quelle chose horrible, quel travail horrible”. Ce sont des chiffres dans certains cas qui sont équivalents à ce qu’ils étaient, mais nous n’entendons pas cela.

Je pense que je dois être un grand fan des vaccins parce que je suis celui qui l’a fait si rapidement, nous l’avons eu en moins de neuf mois, cela devait prendre cinq ans. Ils ne l’auraient même jamais fait, donc je suis un grand fan. En même temps, je suis un fan de nos libertés et les gens doivent faire ce choix par eux-mêmes et je leur recommanderais de le faire et de le faire et ils sont protégés et les vaccins se sont avérés être une chose formidable et Je pense aussi fortement qu’il y a des gens qui ne veulent pas le faire et je crois vraiment au choix de quelqu’un, à la liberté de quelqu’un et c’est comme ça.