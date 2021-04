Trump dit que Biden devrait réactiver l’interdiction de voyager pour défendre les États-Unis contre la terreur islamique radicale ⋆ .

L’ancien président Trump dans un communiqué de lundi a déclaré que pour défendre les États-Unis contre la terreur islamique radicale, le président Biden devrait imposer une interdiction de voyager.

«Si Joe Biden veut protéger notre pays contre le terrorisme islamique radical, il devrait rétablir l’interdiction de voyager dans les pays étrangers et toutes les exigences de contrôle de ceux qui demandent l’admission qui vont avec, ainsi que les restrictions aux réfugiés que j’ai mises en place avec succès. Les terroristes opèrent partout dans le monde et recrutent en ligne. Pour empêcher le terrorisme et l’extrémisme de pénétrer dans notre pays, nous devons mettre en place des règles intelligentes et de bon sens afin de ne pas répéter les nombreuses erreurs d’immigration commises par l’Europe – et les États-Unis avant ‘Trump’.