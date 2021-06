Actualités Bitcoin

Trump dit que Bitcoin est une “arnaque” parce que “c’est une autre devise en concurrence avec le dollar”

L’ancien président Donald Trump a qualifié Bitcoin d'”arnaque contre le dollar” dans une interview sur Fox Business Network lundi. Il a également exhorté les régulateurs à prendre des mesures contre cela.

“Bitcoin, cela ressemble à une arnaque”, a déclaré Trump lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la crypto-monnaie et du marché boursier américain, qu’il aurait évité.

“Je n’aime pas ça parce que c’est une autre monnaie en concurrence avec le dollar”, a poursuivi Trump. « Je veux que le dollar soit la monnaie du monde. C’est ce que j’ai toujours dit.

Au cours de l’entretien, il a également appelé à une plus grande surveillance des monnaies numériques, affirmant qu’elles devraient être réglementées “très, très haut”.

Ce n’est pas la première fois que l’ex-président des États-Unis parle de ne pas aimer la crypto-monnaie. En 2019, dans des publications sur son compte Twitter maintenant supprimé, Trump a déclaré qu’il n’était “pas un fan” des actifs cryptographiques et qu’ils sont “très volatiles”.

“Les actifs cryptographiques non réglementés peuvent faciliter les comportements illégaux, y compris le trafic de drogue et d’autres activités illégales”, avait-il déclaré à l’époque.

Pendant ce temps, le marché de la cryptographie reste faible et a réagi négativement aux commentaires de Trump tout en ne faisant pas preuve de force face aux nouvelles positives, notamment El Salvador déclarant Bitcoin une monnaie légale et MicroStrategy levant 400 millions de dollars supplémentaires pour acheter plus de BTC.

Le prix du BTC est tombé à 35 530 $ sur Coinbase avant de revenir à plus de 36 000 $ tout en continuant à se négocier dans la fourchette de 32 000 $ à 40 000 $.

Bitcoin/USD BTCUSD

35 754,2955 $ 375,42-1,05 %

Volume 29,47 bVariation -375,42$Ouverture35 754,2955$Circulation 18,73 mMarket Cap 669,65 b

