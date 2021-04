Trump dit que la “ Cour suprême politiquement correcte ” obtiendra ce qu’elle mérite avec un emballage judiciaire .

L’ancien président Donald Trump s’est prononcé contre le fait d’emballer la Cour suprême avec plus de juges comme le souhaitent certains libéraux, suggérant que ce serait une punition appropriée pour un tribunal qui n’a pas sérieusement considéré ses défis électoraux.

«Ne serait-il pas ironique que la Cour suprême des États-Unis, après avoir montré qu’elle n’avait pas le courage de faire ce qu’elle aurait dû faire face à la grande fraude électorale présidentielle de 2020, était PACKED par les mêmes personnes, le Les démocrates radicaux de gauche (dont ils ont tellement peur!), Qu’ils ont défendu si pathétiquement en n’entendant pas l’affaire de fraude électorale », a déclaré Trump. «Il y a maintenant de très bonnes chances qu’ils soient dilués (et déplacés dans tout le système judiciaire afin qu’ils puissent voir comment les tribunaux inférieurs fonctionnent), avec de nombreux nouveaux juges ajoutés à la Cour, bien plus que ce qui a été rapporté. Il y a aussi de bonnes chances qu’ils soient limités pour le mandat. »

“Notre Cour suprême politiquement correcte obtiendra ce qu’elle mérite – un groupe de démocrates radicaux de gauche élus de manière inconstitutionnelle qui détruit notre pays”, a-t-il ajouté dans le communiqué.

Le président continue d’alléguer la fraude et d’autres irrégularités étaient monnaie courante lors des élections de novembre 2020, bien que certains tribunaux, les démocrates et son ancien procureur général Bill Barr aient contesté les allégations.

La déclaration de Trump intervient après que le président Biden a publié vendredi un décret établissant une commission qui examinera des sujets liés à la réforme de la Cour suprême.

«Le but de la Commission est de fournir une analyse des principaux arguments dans le débat public contemporain pour et contre la réforme de la Cour suprême, y compris une évaluation du bien-fondé et de la légalité de certaines propositions de réforme», selon la Maison Blanche. «Les sujets qu’il examinera incluent la genèse du débat sur la réforme; le rôle de la Cour dans le système constitutionnel; l’ancienneté et le taux de rotation des juges à la Cour; la composition et la taille de la Cour; et la sélection des affaires, les règles et les pratiques de la Cour. »

