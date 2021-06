Trump dit que la seule question sur les fuites de laboratoire est de savoir si c’était « exprès » ⋆ 10z viral

in

L’ancien président Donald Trump a remporté un tour de victoire sur la théorie selon laquelle le coronavirus chinois aurait fui de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Cela « venait de Wuhan, cela venait du laboratoire », a-t-il déclaré dans une interview exclusive cette semaine. « Je n’ai pas de question : ‘Est-ce que ça vient du labo ?’ J’ai une question : ‘Est-ce qu’ils l’ont fait exprès, ou était-ce un accident ?’ »

Très probablement, devine l’ancien président, le virus s’est échappé du laboratoire de Wuhan “par une grave incompétence, et il leur a échappé [the Chinese authorities], et ils ont paniqué.

“Je ne pense pas qu’ils savaient quoi faire”, a-t-il poursuivi. “La seule chose qu’ils savaient faire, c’est de le fermer [Wuhan] du reste de la Chine”, mais pas de “la fermer [China] vers le monde extérieur.

Au cours du mois dernier, un certain nombre de scientifiques et de journalistes scientifiques de premier plan ont fait valoir que la soi-disant théorie des fuites de laboratoire est plausible sinon probable, défiant les pairs qui ont passé des mois à la dénigrer comme une théorie du complot. Des renseignements rapportés par le Wall Street Journal en mai indiquaient que plusieurs scientifiques du WIV avaient été hospitalisés en novembre 2019, des semaines avant que le « patient zéro » chinois ne soit identifié, alimentant les spéculations sur la théorie des fuites de laboratoire.

L’examen soudain de la théorie des fuites de laboratoire par les médias d’entreprise a provoqué une volte-face de l’administration Biden, qui a appelé à un examen de la communauté du renseignement de 90 jours sur les origines du virus quelques heures seulement après que des révélations ont été révélées, il avait annulé un effort similaire initié par le Trump administration.

Malgré le brusque changement de ton de l’administration Biden et des grands médias, les récentes révélations du Wall Street Journal ont largement corroboré ce que le département d’État sortant de l’administration Trump avait théorisé des mois plus tôt. Trump considère l’acceptation soudaine de la théorie des fuites de laboratoire par les mêmes institutions qui s’en moquaient auparavant comme intensément politique, attribuant le rejet initial de la théorie à deux causes potentielles.

La première est simplement qu’il l’a approuvé, et donc un établissement politique et médiatique hostile s’y est automatiquement opposé. Maggie Haberman du New York Times l’a essentiellement admis.

Deuxièmement, la Chine a des « hommes politiques… enroulés autour de leur doigt », a supposé Trump. “La Chine leur a dit de” prendre une position défavorable, a-t-il dit à propos des fonctionnaires qui l’ont harcelé sur la théorie. Dès les premiers jours de l’épidémie de COVID, le Parti communiste chinois a cherché à se distancer du virus dans son ensemble, et du WIV comme son point d’origine en particulier – un obscurcissement qui rend lui-même la théorie des fuites de laboratoire plus plausible.

Lors d’un récent rassemblement, le président Trump a appelé la Chine à verser au moins 10 000 milliards de dollars de dédommagement pour les dommages causés par l’épidémie, et a recommandé que « tous les pays annulent collectivement toute dette qu’ils doivent à la Chine à titre d’acompte sur les réparations ».

La Chine « devrait payer quelque chose pour ce genre de mauvaise gestion flagrante, d’incompétence, ou si cela a été fait exprès », m’a-t-il dit.

Les commentaires de Trump sont venus lors d’une interview menée pour un projet de livre sur la politique américano-chinoise sur lequel je travaille grâce à la bourse de journalisme Robert Novak du Fund for American Studies.

Ben Weingarten est un contributeur principal fédéraliste, chercheur principal au London Centre for Policy Research et chercheur au Claremont Institute. Il a été sélectionné en tant que chercheur en journalisme Robert Novak 2019 du Fund for American Studies, dans le cadre duquel il travaille actuellement sur un livre sur la politique américano-chinoise. Vous pouvez trouver son travail sur benweingarten.com et le suivre sur Twitter @bhweingarten.