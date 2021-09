Trump dit que Stacey Abrams “pourrait être meilleure” que le gouverneur Kemp .

En tant qu’ancien président Donald Trump revient lentement aux yeux du public, il maintient son affirmation selon laquelle il a été escroqué de la présidence de 2020. Il est même allé jusqu’à évoquer le nom de Stacey Abrams comme un effort pour insulter le gouverneur de Géorgie Brian Kemp lors d’un rassemblement ce samedi.

“Bien sûr, l’avoir, je pense, pourrait être mieux que d’avoir votre gouverneur actuel, si vous voulez connaître la vérité” – Trump sur les mérites relatifs de Stacey Abrams et Brian Kemp pic.twitter.com/KrppCdCHAJ – Aaron Rupar (@atrupar) 26 septembre 2021

Trump a organisé le rassemblement à Perry, en Géorgie, et a continué à dire que la fraude électorale a conduit à sa défaite dans la course contre l’actuel président américain Joe Biden, selon The Hill. Au cours de son discours, Trump a évoqué Abrams, laissant entendre qu’il y avait un double standard en matière de succession électorale, déclarant qu’elle avait eu du temps et de la grâce lorsqu’elle s’était présentée comme gouverneur de Géorgie, alors qu’il était poussé à céder.

“Quand Stacey Abrams dit que je ne vais pas céder, ça va”, a déclaré Trump. Bien qu’Abrams n’ait pas initialement concédé les élections au poste de gouverneur de 2018 contre Kemp afin d’enquêter sur la suppression des électeurs, Abrams a précisé que son refus de concéder n’avait pas les mêmes implications que celui de Trump.

La politicienne Stacey Abrams s’exprime sur scène lors de The Hollywood Reporter’s Power 100 Women in Entertainment aux Milk Studios le 11 décembre 2019 à Hollywood, Californie. (Photo d’Alberto E. Rodriguez/. pour The Hollywood Reporter)

“Il n’y a absolument rien de comparable entre ce que j’ai fait et ce que Donald Trump essaie de faire”, a déclaré Abrams à CNN en 2020. “Ma mission est très claire depuis que j’ai 17 ans, et cela élargit l’accès au droit de vote pour ceux qui ont le droit de voter dans notre pays et en particulier dans l’État de Géorgie. Ce que Donald Trump fait valoir, c’est qu’il ne veut compter que les votes qu’il aime. »

Pendant le rassemblement, Trump a utilisé le nom d’Abrams pour insulter directement Kemp. “Bien sûr, l’avoir, je pense, pourrait être mieux que d’avoir votre gouverneur actuel, si vous voulez connaître la vérité.”

Il semble que Trump soit toujours en colère contre Kemp après que le législateur géorgien ait certifié la victoire de Biden dans l’État après les élections. En décembre dernier, Trump aurait demandé à Kemp d’approuver un audit des signatures des bulletins de vote par correspondance. Il a également demandé à Kemp de convoquer une session extraordinaire pour convaincre les législatures de choisir des électeurs pour l’aider, comme l’avait précédemment rapporté le Grio.

L’ancien président américain Donald Trump s’exprime lors d’un rassemblement le 25 septembre 2021 à Perry, en Géorgie. Le candidat républicain au Sénat Herschel Walker, le candidat à la secrétaire d’État de Géorgie, la représentante Jody Hice (R-GA), et le candidat au poste de lieutenant-gouverneur de Géorgie, le sénateur d’État Burt Jones (R-GA) sont également apparus en tant qu’invités au rassemblement. (Photo de Sean Rayford/.)

Kemp a rejeté la demande de Trump et a souligné qu’il n’avait pas le pouvoir d’autoriser un tel audit.

En février, le bureau du secrétaire d’État géorgien a ouvert une enquête sur la tentative de Trump de faire pression sur Brad Raffensperger pour trouver 11 000 voix qui lui donneraient la victoire dans cet État, comme indiqué précédemment par leGrio.

Biden est devenu le premier président démocrate à remporter les voix électorales en Géorgie en 28 ans. Trump avait remporté la Géorgie lors de sa campagne de 2016 contre l’adversaire démocrate Hilary Clinton.

