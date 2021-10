Trump dit qu’il battrait DeSantis pour la nomination républicaine 2024 10z viral

in

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Donald Trump se prépare peut-être à se présenter à nouveau à la présidence en 2024 et il a déclaré qu’il pensait savoir ce qui se passerait si la bataille venait à lui et au gouverneur de Floride Ron DeSantis pour la nomination républicaine.

Dans une interview accordée dimanche à Yahoo Finance, le 45e président des États-Unis a déclaré qu’il ne pensait pas que quiconque puisse s’opposer à sa manière d’être le candidat républicain s’il décidait de faire campagne pour cela, a rapporté Fox News.

Moins d’une semaine avant son retour dans l’État qui a lancé la course à la Maison Blanche, l’ancien président Trump a déclaré dans une nouvelle interview que s’il se présentait à nouveau à la présidence, la plupart des autres républicains “abandonneraient”.

Mais si le gouverneur de Floride Ron DeSantis, dont la position parmi les conservateurs a grimpé en flèche au cours de la dernière année et demie, fait également une offre pour la nomination au GOP 2024, Trump souligne “Je le battrais”.

L’ancien président a fait ses commentaires dans des extraits publiés dimanche d’une interview avec Yahoo Finance qui doit être publiée lundi.

Trump reste très populaire et influent parmi les électeurs républicains et les politiciens du GOP alors qu’il continue de jouer un rôle de faiseur de roi dans la politique des partis et flirte à plusieurs reprises avec le lancement d’une troisième campagne présidentielle consécutive, pour tenter de revenir à la Maison Blanche.

Trump reste le favori écrasant dans tous les sondages extrêmement précoces de la course à l’investiture républicaine de 2024. Mais dans des questions hypothétiques avec Trump non sur le bulletin de vote, DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence sont en tête du large éventail de candidats potentiels dans la plupart des sondages.

“Je ne pense pas que je vais lui faire face”, a-t-il déclaré à propos du populaire gouverneur de Floride dans un match potentiel pour la nomination en 2024. “Je pense que la plupart des gens abandonneraient, je pense qu’il abandonnerait.”

Mais il a dit que “si je l’affrontais, je le battrais comme je battrais tout le monde”.

La semaine dernière, le gouverneur DeSantis a rejeté les rumeurs selon lesquelles il rivaliserait pour l’investiture républicaine à la présidence en 2024 lorsqu’il s’est entretenu avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity, en disant: “Je n’envisage rien d’autre que mon travail.”

« Nous avons beaucoup de choses en cours en Floride. Je vais me présenter à la réélection l’année prochaine et nous travaillons également sur beaucoup de choses dans l’État au-delà de la simple course au gouverneur », a-t-il déclaré.

Dans une récente interview, Trump a déclaré qu’il y avait une chose qui l’empêcherait de tenter d’obtenir la nomination à la présidence.

Le Daily Mail rapporte :

Trump a fait cette remarque lors d’un entretien téléphonique vendredi soir, avant son rassemblement prévu à Perry, en Géorgie, samedi, pour soutenir ses choix dans les principales courses primaires républicaines.

Interrogé par l’animateur de Real America’s Voice, David Brody, ce qui pourrait l’empêcher de se représenter, Trump a répondu: “Eh bien, je ne le fais pas – je suppose qu’un mauvais appel d’un médecin ou quelque chose du genre, n’est-ce pas?”

“Des choses arrivent. Par Dieu, ils arrivent », a-t-il ajouté. “Mais je me sens si bien.”

Alors que Biden a souvent été critiqué pour un horaire léger et pour ne pas être disponible pour la presse pendant des jours, Trump a souvent été félicité pour son énergie à la Maison Blanche, ne dormant souvent que quatre heures par nuit ou moins.

En août, lors d’une interview sur le podcast “The Truth with Lisa Boothe” pour parler de l’Afghanistan, Trump a également laissé entendre qu’il avait l’intention de se présenter à nouveau à la présidence tout en parlant avec la personnalité de Fox News Lisa Boothe.

Trump a déclaré qu’il était toujours en train de décider d’une autre candidature à la présidentielle, mais il a dit que sa décision était peut-être déjà prise.

“Nous avons gagné [the election] à deux reprises. Je l’ai gagné deux fois et maintenant je dois le gagner à nouveau. Je suppose que si nous allons sauver le pays », a déclaré Trump.

“Je prendrai une décision”, a ajouté Trump.

« Ce ne sera peut-être pas avant un petit moment. Vous savez, beaucoup de gens aimeraient voir une décision immédiatement », a-t-il déclaré. “Mais peut-être qu’il y a aussi un grand groupe, dont peut-être moi-même, qui aimerait le voir après les mi-sessions.”

Trump a certainement semblé impliquer qu’il voulait au moins se représenter en 2024.

Le 45e président a ensuite critiqué Biden pour la crise en Afghanistan.

« Personne n’a jamais vu un tel embarras. Entre la frontière et l’Afghanistan… Je suppose que l’Afghanistan souffle tout. Il n’y a jamais rien eu de tel. Une telle stupidité et incompétence », a déclaré Trump.

“Nous avons eu [Afghanistan] donc sous contrôle comme vous ne le croiriez pas. J’ai eu affaire à un – j’ai eu affaire aux talibans au plus haut niveau », a déclaré Trump à Boothe. « Les militaires seraient sortis les derniers, pas les premiers. C’était la grosse erreur – ils ont pris l’armée et ils ont laissé 35 000 ou 45 000 personnes, plus beaucoup d’autres en danger… C’était une horrible fausse couche.

«Vous avez fait sortir l’armée et vous venez de mettre cela à un massacre potentiel. Je veux dire, Jimmy Carter avait un très petit nombre d’otages [in Iran] … [Biden] a potentiellement 45 000 otages américains. Personne n’a jamais rien vu de tel », a déclaré Trump à propos des Américains piégés en Afghanistan.