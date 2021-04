Trump dit qu’il envisage “ au-delà du sérieux ” une candidature à la présidentielle 2024 ⋆ .

L’ancien président Trump, lors d’une longue interview sur Fox News avec le commentateur conservateur Sean Hannity, a déclaré qu’il envisageait fortement une élection présidentielle en 2024.

“Je le regarde très sérieusement, au-delà du sérieux”, a déclaré Trump. D’un point de vue juridique, je ne veux pas encore vraiment en parler », a-t-il ajouté, affirmant que c’était un peu« trop tôt ».

Trump a été très critique à l’égard du président Biden sur des questions allant de l’immigration au mur frontalier, en passant par l’interdiction de voyager et sa gestion des affaires étrangères.

Trump a déclaré que ce qui lui manque le plus dans la présidence, c’est de pouvoir aider les gens: «Ce qui me manque le plus, c’est parce que je peux aider directement les gens. C’est pourquoi je l’ai fait », a-t-il déclaré.

Trump a déclaré qu’il allait travailler pour aider les républicains à être élus au Congrès pendant le cycle électoral de 2022.

«Nous allons aider la Chambre. Je pense que nous avons une très bonne chance. Je travaille avec tout le monde, y compris Kevin McCarthy pour reprendre la Chambre », a déclaré Trump. Il a également déclaré que «nous allons aider avec le Sénat».

