Alors que CNN et une collection de sources médiatiques grand public ont récemment revendiqué des photos publiques de l’avion emblématique du président Donald Trump en mauvais état sur un aérodrome de New York, le 45e président a publié une déclaration révélant que l’avion était en cours de restauration et de modernisation. et reviendra bientôt à sa position de pièce maîtresse des prochains rassemblements Trump.

Le 19 mars, CNN a publié un article qui semblait célébrer l’état de délabrement du jet emblématique «plaqué or» du président Trump tombé au cours de ses années de désuétude pendant le mandat du 45e président. «Il manque des pièces dans un moteur. L’autre est emballé sous film plastique. Le coût pour le réparer et le rendre volable pourrait atteindre les six chiffres élevés, un prix auquel Trump ne semble pas avoir à faire face en ce moment », a rapporté CNN.

Il semble que le média de gauche penchée sur le câble ait eu tort, comme le président Trump a révélé dans un communiqué que l’avion est en train de subir de sérieuses réparations et mises à niveau dans le but de le préparer pour ce qui sera forcément une élection prolongée de 2024. «De nombreuses personnes ont posé des questions sur le magnifique Boeing 757 qui est devenu si emblématique lors des rassemblements de Trump», a noté le président Trump. «Il a été effectivement stocké dans le nord de l’État de New York en ce sens que je n’ai pas été autorisé à l’utiliser pendant ma présidence.»

«Il est maintenant entièrement restauré et mis à jour et sera remis en service quelque temps avant la fin de l’année. Il sera bientôt transporté dans un centre de service de Louisiane pour l’achèvement des travaux, l’inspection et la mise à jour des moteurs Rolls-Royce, et un tout nouveau travail de peinture. Une fois terminé, il sera meilleur que jamais et sera à nouveau utilisé lors des prochains rallyes! »

Le président Trump a récemment révélé qu’il prévoyait de reprendre les rassemblements emblématiques de Trump qui ont balayé le pays en 2016 dès ce mois-ci et qu’il prendra une décision officielle sur l’opportunité de se présenter à la présidence en 2024 après les élections de mi-mandat de 2022. Des sources ont déclaré à National File que le président Trump devrait exercer son influence lors des primaires républicaines d’ici 2022, dans le but d’élire des politiciens d’America First qui exécuteront son programme à la Chambre des États-Unis.

Lien source