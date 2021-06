Trump DOJ a demandé les dossiers de l’avocat de Trump à la Maison Blanche .

in

L’ancien avocat de la Maison Blanche Don McGahn et sa femme ont été informés par Apple que le ministère de la Justice de Trump avait demandé des informations à leur sujet en 2018. C’est ce que rapporte le Washington Post.

On ne sait pas sur quoi le DOJ enquêtait qui a conduit à la demande. Il n’est pas non plus clair si ses enquêteurs ciblaient McGahn ou s’ils sont simplement tombés sur son nom en consultant les dossiers d’autres personnes. McGahn figurait dans l’enquête de Robert Mueller. Ainsi, le Post spécule que ses données pourraient avoir été balayées alors que les procureurs sondaient ceux avec qui Mueller était en contact.

Le rapport selon lequel le DOJ a recherché les dossiers de McGahn fait suite à des rapports selon lesquels il a demandé des dossiers aux représentants Adam Schiff et Eric Swalwell. Ces dernières citations à comparaître soulèvent les questions les plus sérieuses, car elles impliquaient l’exécutif enquêtant sur des membres du pouvoir législatif. Cependant, toutes ces citations à comparaître soulèvent des inquiétudes, en l’absence d’une base solide pour leur délivrance.

J’ai donné mon point de vue sur les citations à comparaître de Schiff et Swalwell ici.

Le point le plus faible sur ces questions vient, sans surprise, de Nancy Pelosi. Elle dit que ce que l’administration Trump a fait ici « va au-delà de Richard Nixon. Nixon avait une liste d’ennemis. Il s’agit de saper l’état de droit. »

Pelosi l’a à l’envers. Lorsque les gens de Nixon voulaient des disques, ils ont enfreint la loi en se livrant à des cambriolages pour les obtenir. Dans l’administration Trump, les dossiers ont été recherchés légalement, via des citations à comparaître.

La sénatrice Susan Collins a une meilleure idée. Elle voit deux problèmes.

La première est de savoir s’il y a eu une fuite d’informations classifiées par des membres du Congrès, mais la seconde est de savoir si le ministère de la Justice a abusé de son pouvoir en poursuivant les membres du Congrès et la presse à des fins politiques partisanes.

Les deux questions sont distinctes, comme le dit Collins, mais liées. Si des membres du Congrès divulguaient des informations classifiées, il est beaucoup plus probable que le DOJ n’ait pas abusé de son pouvoir ou n’ait pas agi par partisanerie en enquêtant sur ces membres et d’autres.

Je suppose que le deuxième problème de Collins fera l’objet d’une enquête par le Congrès démocrate. Ça devrait être. Il en va de même pour le premier numéro.