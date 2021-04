Trump donne des conseils parentaux avec un coup fin à Joe Biden et Son Hunter Son .

L’ancien président Donald Trump a répété l’un de ses refrains typiques dans une récente interview en offrant des conseils parentaux afin de critiquer Hunter Biden, dont les mémoires, Beautiful Things, devraient sortir mardi.

Mais pour quiconque sait quelque chose sur Trump, ce n’est pas vraiment un père attentionné qui parle ici. C’est un homme qui utilise toutes les tentatives possibles pour voler la vedette à lui-même. C’est tout ce qu’il fait ici. Il a continuellement attaqué Hunter Biden et son père, le président Joe Biden, alors que l’élection présidentielle de 2020 battait son plein, et tout ce que Trump fait ici, c’est de jeter un autre coup d’œil à la nouvelle première famille.

Trump n’a pas d’os honnête dans son corps et il a eu amplement l’occasion de le faire lors de l’entretien avec Gina Loudon, coprésidente de Women for Trump 2020, qui lui a posé une série de questions plutôt piétonnes, rapporte The Washington Examiner. À un moment donné, elle a demandé comment il avait élevé des enfants aussi exemplaires (insérez le rouleau des yeux ici)

«Je pense que vous devez leur accorder beaucoup d’attention», a déclaré Trump à Loudon. «J’ai toujours, aussi, vous pouvez avoir de bons enfants, mais s’ils commencent par la drogue, l’alcool, la cigarette… je leur dis depuis des années. Jusqu’à présent, cela a eu un très bon impact. »

Eh bien, il a peut-être encouragé ses enfants à éviter la drogue et l’alcool, mais plus de quelques personnes ont suggéré que cela n’a pas fonctionné avec son fils aîné, Donald Trump Jr.Je ne sais pas s’il consomme, mais il y en a eu plus. que quelques fois où il apparaît vraiment hors de lui.

Et ces «beaux enfants» (paroles de Loudon) grâce à mon cher vieux papa, ont appris à voler aux associations caritatives – dont une dédiée à la lutte contre le cancer infantile et une autre consacrée à soigner les chiens en manque de maison.

Trump, qui a cinq enfants à la suite de trois mariages, a été aperçu en train de frapper les liens dans son club de golf de Palm Beach, avec son plus jeune fils, Barron, 15 ans, et sa petite-fille Kai. Bien que ce soit bien qu’il fasse cela, ses attaques contre Hunter Biden ne sont certainement pas gentilles.

Et élever des enfants qui apprennent par votre exemple à profiter des autres, en particulier ceux qui en ont désespérément besoin, n’est pas mieux qu’élever des enfants qui deviennent toxicomanes.

Hunter Biden a clairement montré ses difficultés avec la drogue et l’alcool, une situation aggravée par la perte de son frère Beau à cause d’un cancer du cerveau. Bien qu’il doive encore faire face à cela tous les jours, il est fier de ses filles.

«Je suis un père de 51 ans qui a aidé à élever trois belles filles», écrit-il dans le prologue du livre. Mais il note également à quel point sa dépendance est devenue dommageable. «J’ai acheté du crack dans les rues de Washington, DC, et j’ai préparé le mien dans un bungalow à Los Angeles», écrit-il. «J’avais tellement envie de boire un verre que je ne pouvais pas faire le trajet d’un pâté de maisons entre un magasin d’alcools et mon appartement sans déboucher la bouteille pour prendre une gorgée.

C’est une situation qui a fait des ravages. En tant que conseiller en crise résidentielle et ayant aidé à gérer une ligne d’assistance téléphonique, je peux vous dire que les anciens utilisateurs font face à des défis horribles alors que les vies qu’ils connaissaient disparaissent sous leurs pieds et que Biden a subi sa part de tragédies.

«Au cours des cinq dernières années seulement, mon mariage de deux décennies s’est dissous, des armes à feu m’ont été portées au visage, et à un moment donné, je suis tombé net de la grille, vivant dans un motels Super 8 à 59 $ la nuit au large de I- 95 tout en effrayant ma famille encore plus que moi.

Il a traversé l’incendie et j’espère que Hunter Biden continuera de bien se débrouiller. Trump et son fils aîné, Donald Trump Jr., continuent d’essayer de le blesser pour le soi-disant «scandale des ordinateurs portables», qui, comme l’a noté CNN, n’est rien de plus qu’une histoire, et ce sont deux hommes qui, croyez-moi, n’ont pas de place pour parler .

