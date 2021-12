Trump écrase un autre mariage, se plaint que l’insurrection qu’il a inspirée était en fait une  » protestation « 

Donald Trump n’a pas beaucoup de plate-forme ces jours-ci. L’ancien président a été banni de pratiquement tous les réseaux sociaux importants. Et le fait qu’il ne soit plus président signifie que les chaînes de télévision ne s’accrochent plus à chacun de ses mots.

Le Trump profondément anxieux passe le plus clair de son temps dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago où il est traité comme un roi. Et lorsque le lieu accueille un mariage, il est simple pour l’ancien président de le planter, ce qu’il a fait à plusieurs reprises. Samedi soir, Trump s’est écrasé encore une autre cérémonie.

Si l’ancien président avait le moindre souci, il pourrait dire quelque chose sur le couple qui paie pour utiliser sa propriété. Au lieu de cela, il a choisi de pester contre Mark Milley et les résultats des élections de 2020.

Ron Filipkowski a posté une vidéo de discours, sous-titrée: « Je sais que Trump prétend qu’il ne boit pas, mais il ressemblait encore plus à un oncle ivre à un mariage ce soir que d’habitude. »

Je sais que Trump prétend qu’il ne boit pas, mais il ressemblait encore plus à un oncle ivre à un mariage ce soir que d’habitude. Ici, il traite le général Milley de « putain d’idiot ». pic.twitter.com/YxUfY3suXm – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 5 décembre 2021 Voir également



Pendant le discours, Trump s’est plaint du chef d’état-major interarmées Milley, le traitant d’idiot. Le président est ensuite passé à son insurrection de janvier, en disant : « L’insurrection a eu lieu le jour du scrutin, et le reste était une protestation, et ce qu’ils devraient enquêter, c’est l’élection, pas ce qui a eu lieu ce jour-là, parce que la raison pour laquelle ils avaient le protestation était à cause de l’élection. C’est très simple. »

