Trump écrit un éditorial hystérique exhortant les parents à sauver les enfants de Biden avant qu’il ne soit “trop ​​tard” .

Étant donné que le Parti républicain n’a absolument aucun intérêt à répondre aux préoccupations matérielles du peuple américain – car cela nécessiterait de donner moins d’argent aux riches donateurs et aux entreprises grâce à des réductions d’impôts – les politiciens conservateurs sont obligés de s’appuyer sur des problèmes de guerre culturelle ineptes pour garder leurs électeurs distrait des choses qui affectent réellement leur vie quotidienne. Cette stratégie nécessite à son tour un flux constant de controverses nouvellement fabriquées pour s’énerver et la dernière en date est l’indignation contre la théorie de la course critique.

Réduite à sa forme la plus simple, la théorie critique de la race est une approche pour étudier les lois, les institutions et les normes culturelles existantes à travers une lentille qui reconnaît le racisme historique et systémique qui les caractérise tous à un certain niveau. Son objectif est de construire une société plus juste et équitable en identifiant les domaines où le racisme exerce encore une influence.

Les républicains refusent même de reconnaître que le racisme systémique existe et ils essaient donc de présenter la théorie critique de la race comme une forme tordue de racisme à l’envers. Ils ont commencé à pousser le faux récit selon lequel la théorie critique de la race est utilisée pour enseigner aux jeunes enfants blancs qu’ils sont des créatures malveillantes et racistes alors que la réalité est que le CRT est largement relégué aux échelons supérieurs du monde universitaire. Il y a un effort concerté de la droite pour transformer le CRT en une phrase effrayante pour tout ce qu’ils n’aiment pas, de la même manière qu’ils ont redéfini le terme “marxisme”.

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’ancien président Donald Trump ne décide de peser sur le bugaboo du jour réactionnaire et aujourd’hui, il a publié un éditorial faisant exactement cela. Dans un article intitulé « A Plan to Get Divive & Radical Theories Out of Our Schools » publié sur RealClearPolitics, Trump se plaint du CRT et expose son plan pour le combattre. Compte tenu de son aversion bien documentée pour la lecture, il semble très probable que Trump ait demandé à quelqu’un d’autre d’écrire l’Op-Ed pour lui, puis de lui simplement gifler son nom.

La pièce commence par accuser Biden de diviser l’Amérique selon les lignes de «race et de genre à chaque tournant», une diffamation incroyablement hypocrite venant d’un homme qui a été élu sur une plate-forme raciste et a passé une grande partie de sa présidence à attaquer des personnes de couleur et cibler les immigrants le long de la frontière.

Trump poursuit en affirmant que le président Biden « endoctrine les écoliers américains avec certaines des théories les plus toxiques et anti-américaines jamais conçues ». Il affirme à tort qu’on enseigne à ces enfants qu’ils sont « mauvais », un sujet de discussion populaire de droite sans fondement réel. Trump écrit que la théorie de la race critique est utilisée pour « laver le cerveau » aux étudiants et qu’elle leur apprend à juger les gens en fonction de « la couleur de leur peau ». Le CRT ne fait rien de tel, mais Trump ne s’intéresse pas à la vérité. Cet éditorial vise à effrayer les électeurs blancs.

Le long article poursuit en appelant l’enseignement de la théorie critique de la race – qui ne fait pas réellement partie du programme des écoles américaines – une voie vers le “suicide national”. Trump et ses collègues républicains ont ici une double approche. Premièrement, ils veulent convaincre les Américains que la théorie critique de la race est une menace existentielle, puis ils veulent redéfinir tout enseignement de l’histoire raciste en tant que théorie critique de la race. Le but ultime est d’interdire toute discussion sur le racisme en classe, donnant davantage de pouvoir aux racistes qui nient l’existence du racisme.

Dans l’Op-Ed, Trump expose finalement sa stratégie en plusieurs étapes pour vaincre le CRT :

Les législatures des États interdisent de réduire le financement des contribuables pour toute école ou employeur qui enseigne la théorie critique de la race. Chaque État crée une « Commission 1776 » pour garantir que les étudiants reçoivent « une éducation patriotique et pro-américaine ». Les écoles mettent des plans de cours à la disposition des parents afin qu’ils puissent rester vigilants contre le CRT. Les parents « s’organisent localement » pour lutter contre « l’endoctrinement politique » dans les écoles. Les parents reçoivent un « bon d’achat automatique » s’ils s’opposent à ce que leur enfant apprend afin qu’ils puissent envoyer leur enfant dans une autre école. Les États répriment pour s’assurer que les diplômes d’enseignement ne sont pas attribués à des personnes «radicalisées» et veillent à ce que les enseignants «instillent un sentiment d’amour pour l’Amérique» chez les étudiants. Supprimer la permanence dans les écoles publiques K-12.

L’Op-Ed se termine par plus de peur alors que Trump exhorte les parents à agir pour sauver leurs enfants “avant qu’il ne soit trop tard”. Il faut réitérer que toute cette soi-disant controverse a été évoquée de nulle part par les conservateurs, ils ont donc quelque chose de nouveau à se plaindre. Les étapes de Trump sont complètement inutiles car non seulement la théorie critique de la race n’est pas ce qu’il prétend être, mais elle n’est même pas enseignée aux étudiants.

Lire le morceau complet ici.

