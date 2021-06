Trump émet un avertissement contre les moulins à vent meurtriers dans un clip bizarre de Hannity .

Les batailles constantes de l’ancien président Donald Trump contre la science ont fourni certains des exemples les plus mémorables d’incrédulité à couper le souffle face aux trucs alambiqués et absolument dérangés que la masse fétide de graisse Big Mac qui passe pour son cerveau crache régulièrement. En particulier, son hostilité envers les moulins à vent, le fléau de son complexe de golf écossais et ses accusations selon lesquelles ils provoquent le «cancer» entreront dans l’histoire comme l’une des déclarations les plus bizarres jamais faites par un président américain.

Mais même six mois après avoir quitté ses fonctions, son ressentiment d’avoir perdu les élections persiste, tout comme sa haine pour le moulin à vent diabolique et meurtrier.

Lors d’une apparition téléphonique sur l’heure de propagande nocturne de l’animateur de FOX Sean Hannity, Trump a appelé pour se plaindre de la perte de l’indépendance énergétique de l’Amérique (ce n’est pas le cas) et pour avertir que “les moulins à vent tuent tout”.

« Donc, avec l’énergie, nous n’allons pas être indépendants de l’énergie dans deux mois, ils fabriquent des moulins à vent partout pour ruiner nos terres et tuer nos oiseaux, ils tuent tout, et vous savez qu’ils sont intermittents … », a balbutié Trump à un Hannity très confus, qui a désespérément essayé de le ramener sur le sujet.

« Ils fabriquent des moulins à vent partout. Ils tuent notre terre et tuent nos oiseaux. Ils tuent tout », dit Trump à propos des moulins à vent sur Hannity – Manu Raju (@mkraju) 17 juin 2021

Trump dit que les moulins à vent tuent tout pic.twitter.com/A98fFFrJnV – Acyn (@Acyn) 17 juin 2021

Je suis sûr que l’administration Biden prendra ses préoccupations en considération.

Alors que, heureusement, Trump n’est plus en charge de rien et que ses épouvantails obsessionnels ne sont plus la source de la politique nationale, ces rappels à quel point il est dément sont d’autant plus troublants lorsque vous voyez d’énormes pans du Parti républicain s’incliner pour lécher ses bottes et réaliser tous ses caprices.