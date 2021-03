L’ancien président Trump envisage d’organiser un rassemblement dans un proche avenir.

«Nous envisageons d’en faire un assez tôt juste pour faire savoir à tout le monde qu’il y a de l’espoir dans le futur», a déclaré Trump mardi à sa belle-fille Lara Trump lors de son podcast «The Right View with Lara Trump». «J’adore les faire. Mais plus important encore, je pense que nous faisons passer le mot.

Il a également expliqué son lien entre les rassemblements et les États gagnants lors d’une élection présidentielle.

«Quand vous avez des rassemblements, vous savez si vous avez gagné un État», a-t-il déclaré. «Je peux dire si nous allons gagner un État par un rallye. Lorsque nous avons organisé un rassemblement 24 heures avant et que 35, 40 000 personnes se sont présentées. … Lorsque 52 000 personnes se présentent rapidement à un rallye… et que les gens font la queue quatre jours à l’avance, ils restent dans des tentes et des choses – c’est la chose la plus incroyable.

Trump a également répété son allégation selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 au cours de laquelle il a perdu sa réélection était un «canular». Il prétend spécifiquement avoir gagné la Pennsylvanie. Le démocrate Joe Biden a été le vainqueur certifié de la Pennsylvanie par environ 20 000 voix, selon The Epoch Times.

Lorsqu’on lui a demandé si les partisans devaient continuer à «espérer» qu’il se présenterait à nouveau en 2024, Trump a répondu: «Vous avez de l’espoir, je peux vous le dire. Nous aimons notre pays, mais maintenant nous devons aider notre pays. »

