Trump envisagera le gouverneur de FL, Ron DeSantis, pour son compagnon de course s’il se présente en 2024 ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a fait une apparition précoce sur Fox News jeudi matin, dans laquelle il a déclaré qu’il envisageait de se présenter à nouveau à la présidence en 2024, alors que les spéculations grandissaient sur la question de savoir s’il jetterait à nouveau son chapeau dans le ring.

Dans le sondage de paille CPAC2024, Trump était le vainqueur clair avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis (à droite) à la deuxième place. Dans son apparition, il a également mentionné comment il envisagerait DeSantis pour son candidat à la vice-présidence, car certains partisans de Trump souhaiteraient que DeSantis se présente si Trump décide de ne pas le faire.

Les deux semblent bien s’aligner politiquement et font appel aux mêmes groupes au sein du Parti républicain que les populistes de droite et les personnalités anti-établissement.

Nous avons précédemment rapporté comment Trump pourrait bientôt entrer dans la campagne électorale: «L’ancien président et icône bien-aimée de MAGA, Donald Trump, devrait redémarrer ses célèbres rassemblements« Make America Great Again ». Il semble qu’il soit prêt à recommencer son entrée dans l’arène politique en tant que figure majeure, qu’il se présente ou non à la présidence en 2024.

La décision bien attendue de Trump se présentant à la présidence une troisième fois en 2024 ou non devra attendre, car il devrait l’annoncer après les élections de mi-mandat de 2022, où les républicains devraient bien réussir à reprendre le Congrès. Les républicains ont perdu le Sénat et la Maison Blanche en 2020 tout en comblant l’écart à la Chambre.

Un ticket Trump-DeSantis serait un rêve des conservateurs de l’Amérique d’abord, car les deux représentent le Trumpisme et la direction que de nombreux membres du parti croient que le GOP doit prendre.

Cependant, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), semblait avoir une vision différente du GOP, car il semblait vouloir que Trump soit dans le passé avec le GOP.

Mitch McConnell a déclaré à Fox News: «Nous regardons vers l’avenir, pas vers le passé. Et vous voulez voir l’avenir du parti républicain, regardez la réponse de Tim Scott au président Biden hier soir. Il est le futur. C’est là que nous nous dirigeons.

McConnell sur Trump appelant à un nouveau leadership du GOP: «Nous regardons vers l’avenir, pas vers le passé. Et vous voulez voir l’avenir du parti républicain, regardez la réponse de Tim Scott au président Biden hier soir. Il est le futur. C’est là que nous nous dirigeons. pic.twitter.com/eaYhafkX0u – Breaking911 (@ Breaking911) 29 avril 2021

Nous devrons voir comment tout cela se joue avec les deux côtés différents du GOP qui s’affrontent constamment.

Restez à l’écoute de Media Right News pour plus de mises à jour.

Catholique. Écrivain. L’Amérique indépendante, premier conservateur.

Derniers articles de Joshua Troiano (tout voir)

Lien source