Trump EPA a réécrit et supprimé des avertissements dans des articles scientifiques pour faire approuver l’herbicide Monsanto ⋆ .

Il n’y avait vraiment aucune doublure argentée à la peine de quatre ans de ce pays sous la kakistocratie de l’administration Trump. Au-delà d’une réduction d’impôts énorme et inutile lapée par une infime partie des plus riches de ce pays, aucun acte affirmatif ne ressort comme bénéficiant réellement aux citoyens américains ; presque toutes les actions qu’il a entreprises étaient liées à la corruption, à l’intérêt personnel et au mépris habituel et routinier du public américain. Peut-être que si l’on cherchait une lueur d’espoir, il se pourrait que l’administration Trump ait fourni une image claire et sans équivoque de ce à quoi ressemble le gouvernement d’un parti politique uniquement déterminé à piller les coffres publics dans la pratique.

Cela n’était nulle part plus apparent que dans le comportement de ceux que Donald Trump a nommés pour diriger nos agences fédérales financées par les contribuables. Alors que l’administration Biden entame son sixième mois de réparation des dommages causés par les nominations politiques de Trump, des histoires continuent d’émerger qui révèlent à quel point leurs efforts étaient insidieux. À l’Environmental Protection Agency (EPA), une agence créée pour préserver et protéger l’environnement, ces histoires ont commencé à prendre une qualité Kafka-esque à mesure que le temps passe et que de plus en plus d’incidents sont révélés.

Il est impossible de séparer la fonction et le fonctionnement prévus de l’EPA de la discipline scientifique et de la recherche scientifique. Mais sous l’administration Trump, le respect et l’attention portée à la science se heurtaient invariablement à l’idéologie politique et à la cupidité opportuniste. Face à des obstacles à son agenda politique de la part de la science, la réponse de l’administration consistait généralement à ignorer la science ou à prétendre qu’elle n’existait pas. Mais lorsque ces stratégies n’ont pas donné le résultat souhaité, la tactique suivante, comme nous le voyons maintenant, consistait à réécrire la science elle-même.

Tel que rapporté par Rachel Frazin pour The Hill :

Des scientifiques de l’Environmental Protection Agency (EPA) ont déclaré au chien de garde interne de l’agence que les analyses scientifiques avaient été modifiées en faveur des choix politiques des hauts responsables lors de la réapprobation d’un pesticide en 2018, selon un nouveau rapport. Le bureau de l’inspecteur général a déclaré dans le rapport publié lundi que les scientifiques du Bureau des programmes de pesticides ont donné des exemples de telles actions lors d’entretiens dans le cadre de la réapprobation du pesticide dicamba. Plusieurs scientifiques ont déclaré et des e-mails ont montré qu’après un examen par la haute direction, le bureau de l’administrateur adjoint a donné aux scientifiques un aperçu de la réécriture d’un document d’analyse d’impact qui a supprimé plusieurs sections de l’original, a déclaré le chien de garde.

Le dicamba est un herbicide puissant, principalement un désherbant, qui est homologué aux États-Unis depuis 1967. Il est utilisé dans les milieux agricoles, industriels et résidentiels. Comme la plupart des herbicides, il est loin d’être inoffensif, car il a été associé à une augmentation des taux de cancer ainsi qu’au lymphome non hodgkinien. Mais comme son utilité pour tuer les mauvaises herbes est bien établie, son utilisation est restée répandue, en particulier depuis 2017, lorsque la société Monsanto (maintenant détenue par Bayer) a commencé à chercher une meilleure solution pour le contrôle des mauvaises herbes, en raison de la résistance croissante de certaines mauvaises herbes. à d’autres herbicides (comme le RoundUp de Monsanto). En fin de compte, Monsanto a développé des cultures génétiquement modifiées résistantes au dicamba (principalement du coton et du soja) qu’ils ont ensuite commercialisées auprès des agro-industries en plus des fournitures d’herbicide au dicamba. Il est difficile d’imaginer un meilleur résultat pour Monsanto.

Mais cela n’a pas duré très longtemps. Les agriculteurs adjacents à ces champs nouvellement traités au dicamba ont commencé à se plaindre que le dicamba, qui se vaporise facilement, avait commencé à flotter sur leurs propres cultures non résistantes, les tuant, ainsi que potentiellement détruisant les sources de nourriture sur lesquelles les agriculteurs comptaient pour la pollinisation par les abeilles. En fin de compte, comme le rapporte le St. Louis Post-Dispatch, «des millions d’acres de dégâts aux cultures [were] signalés dans les fermes américaines », entraînant de nombreuses poursuites de plusieurs millions de dollars contre Bayer, le nouveau propriétaire de Monsanto. En 2018, il était déjà apparu que les jours du dicamba étaient comptés, les scientifiques de l’EPA étant prêts à livrer à la gigantesque entreprise de semences et d’agrochimie des rapports très indésirables, à l’approche de la date de la réapprobation du produit par l’EPA.

Selon le rapport du Bureau de l’inspecteur général de l’EPA publié cette semaine, c’est à ce moment-là que les responsables de Trump du Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution de l’EPA ont décidé d’apporter des ajouts et des suppressions sélectifs aux travaux et recommandations des scientifiques sur le dicamba. Ce que le rapport décrit sèchement s’apparente à porter un Sharpie aux documents scientifiques destinés à éclairer le processus de réglementation de l’agence.

Bien que l’examen de gestion au niveau de la division fasse partie de la procédure d’exploitation typique, les personnes interrogées ont déclaré que les hauts dirigeants du bureau immédiat de l’OCSPP étaient plus impliqués dans la décision du dicamba que dans les autres décisions d’homologation des pesticides. Cela a conduit à des changements ou à des omissions de haut niveau dans les documents scientifiques. Par exemple, ces documents ont exclu certaines conclusions initialement évaluées par les scientifiques du personnel pour aborder les risques des parties prenantes. Nous avons également constaté que le personnel se sentait contraint ou étouffé de partager ses préoccupations concernant les enregistrements de dicamba.

Le rapport indique clairement que les ajouts et suppressions visaient à déformer les articles scientifiques afin de minimiser les risques pour les autres terres agricoles associés à l’utilisation du dicamba. D’après le rapport:

Les actions de l’EPA sur les enregistrements de dicamba ont rendu la décision juridiquement vulnérable, ce qui a conduit la Cour d’appel du neuvième circuit à annuler les enregistrements de 2018 pour violation de la FIFRA en sous-estimant considérablement certains risques et en n’en reconnaissant pas entièrement d’autres.

Le rapport du BIG note spécifiquement que «plusieurs scientifiques ont déclaré qu’ils se sentaient appelés à changer la science pour soutenir une certaine décision et que les raisons des changements demandés par les cadres supérieurs n’étaient pas documentées.» En termes simples, le Trump EPA a déformé ou caché les avertissements scientifiques concernant le dicamba afin de justifier son utilisation continue, et ils l’ont fait si maladroitement qu’une cour d’appel fédérale a pris note et a rejeté les approbations.

Il ne faut pas le nier, cependant, et comme indiqué dans la publication commerciale Successful Farming, juste une semaine avant les élections de 2020, l’EPA Trump a délivré de nouvelles approbations quinquennales pour le dicamba, avec des « garanties » qui auraient pris les préoccupations du scientifique plus au sérieux et abordé plus en détail la protection des cultures des agriculteurs voisins et des pollinisateurs. La question de savoir si le dicamba peut maintenant être utilisé en toute sécurité ou non sera déterminée par l’EPA sous l’administration Biden.

Le rapport du BIG note que les « hauts dirigeants » de l’OCSPP – en d’autres termes, les personnes nommées par Trump politique – ont été plus fortement impliqués dans le processus d’approbation du dicamba qu’on ne l’aurait normalement attendu. Trois de ces hauts dirigeants, encore inconnus, ont été impliqués dans la distorsion et l’altération des découvertes scientifiques.

Comme indiqué dans l’article sur l’agriculture réussie :

« Dans nos entretiens, les scientifiques divisionnaires de l’OPP (Office of Pesticide Programs) ont fourni des exemples où les analyses scientifiques ont été modifiées pour soutenir les décisions politiques des hauts fonctionnaires », a déclaré le rapport du BIG. Dans un cas, la haute direction a décidé d’utiliser la hauteur de la plante, plutôt que l’approche recommandée des signes visuels de dommages aux plantes, pour évaluer le mouvement hors champ du dicamba. « Cette orientation de la haute direction a changé les conclusions scientifiques de la division.

Bien sûr, il n’y a pas de trace écrite connue concernant la motivation exacte sous-jacente à ces modifications, mais certaines choses méritent d’être notées en ce qui concerne la relation de Trump avec Monsanto. Comme beaucoup d’autres entreprises, Monsanto a fait un don à l’inauguration de Trump, mais ce n’était pas quelque chose qu’ils n’avaient pas fait pour les présidents Barack Obama ou George W. Bush. Plus important encore, les PDG de Monsanto et de Bayer ont commencé à courtiser Trump dans les semaines précédant son investiture, le pressant d’approuver la fusion entre les deux sociétés; le résultat final a été que le DOJ de Trump a donné son feu vert à l’accord en 2018. L’ampleur de la contribution directe ou indirecte de Monsanto aux coffres opaques de la campagne de Trump n’est pas claire, mais il convient également de noter que Monsanto a donné deux fois plus d’argent aux républicains qu’aux démocrates au niveau fédéral. dans le cycle 2017-2018.

Bien sûr, la seule façon de découvrir ce qui a motivé cette manipulation pratique inhabituelle d’une décision réglementaire serait de faire prêter serment aux personnes nommées politiques responsables de l’ingérence en question. Même alors, il ne semble pas probable qu’une réponse claire soit donnée. Ce que nous avons jusqu’à présent est une déclaration de l’administrateur adjoint adjoint du bureau OCSPP de l’EPA, un membre du nom d’Erik Baptist, dont le bref mandat à l’EPA a été précédé d’une carrière plus longue en tant que conseiller juridique de l’American Petroleum Institute. Selon Open Secrets, Baptist a également travaillé comme assistant éditorial à la fondation de droite Heritage et comme assistant de recherche à l’ultra-conservateur Washington Times.

« Les cadres supérieurs et les dirigeants nommés accordent une attention particulière à chaque décision qui peut avoir un impact national important. La décision du dicamba de 2018 n’était pas différente », [Baptist] mentionné. “Pour les hauts dirigeants, ne pas être” plus impliqués dans la décision dicamba que dans d’autres décisions d’homologation des pesticides “aurait été un manquement à la responsabilité.”

C’est le langage de la fouine d’un avocat et cela évite la question de l’inconduite. La modification des découvertes scientifiques pour obtenir un résultat souhaité ne fait pas partie de la description de poste d’un employé de l’EPA.

Selon l’agriculture réussie :

La politique de l’EPA stipule que les examens par les gestionnaires devraient être fondés uniquement sur des considérations de qualité scientifique. Il est interdit aux gestionnaires et aux dirigeants de modifier les données scientifiques, les découvertes ou les opinions professionnelles ou de déformer ou de minimiser sciemment les zones d’incertitude scientifique.

Sans fournir de détails, et selon l’article de Frazin pour The Hill, Baptist (dont le bureau de l’EPA est directement impliqué dans le rapport du BIG) dit maintenant que le rapport du BIG contient « de nombreuses inexactitudes ». Peut-être que Baptist devrait les énumérer, car, comme l’a déclaré l’avocat des agriculteurs Paul Lesko au Post-Dispatch, “le rapport demande qu’une enquête plus approfondie soit menée à ce sujet”.

Pourtant, les dommages causés par les révélations d’ingérence politique dans la science ont des ramifications qui s’étendent bien au-delà de l’inconduite découverte dans le rapport du BIG. Comme le souligne le Post-Dispatch, les agriculteurs et les scientifiques reconnaissent désormais la gravité des dommages causés par ces gens de Trump.

Le rapport, publié lundi, fait plus que semer la méfiance, ont déclaré plusieurs. Cela sape la crédibilité des régulateurs fédéraux, décourage la participation de scientifiques extérieurs, encourage les avocats à monter de nouveaux arguments et pourrait pousser les agriculteurs à reconsidérer leurs décisions concernant les cultures.

Nous devons également garder à l’esprit que ce rapport du BIG ne révèle qu’un exemple de responsables de Trump tentant de déformer la science à leurs propres fins. Alors que les scientifiques commencent à avancer, il est presque garanti que de nombreux rapports similaires suivront.

