Trump essaie de décharger son hélicoptère personnel, a-t-il des problèmes financiers ? 10z viral

On ne sait pas pourquoi Donald Trump essaie de vendre l’un de ses hélicoptères personnels, mais il semble presque qu’il soit pressé de le faire. Il n’a même pas indiqué de prix demandé pour l’hélicoptère, rapporte TMZ.

Au lieu de cela, les acheteurs potentiels peuvent simplement soumettre des offres.

La liste en ligne rapporte que l’hélicoptère de Trump est un Sikorsky S76-B de 1990 et que les hélicoptères comme celui-ci se vendent généralement environ 1 million de dollars. En novembre, alors qu’il était encore en poste, Trump a mis un autre de ses hélicoptères sur le marché alors qu’il était encore en poste sans indiquer de prix demandé. L’hélicoptère actuel qu’il met sur le marché est en fait le même modèle.

Ceux qui ont un million de dollars à déposer peuvent parcourir l’hélicoptère par l’intermédiaire d’un détaillant aérien via Aero Asset. Comme vous pouvez vous y attendre, il regorge du bling Trump habituel – ceintures de sécurité dorées, poignées dorées, cuir rembourré et revêtement de sol sur mesure. Je ne sais pas s’il y a assez de place pour un siège de toilette en or, mais il est prudent de supposer qu’il y en aurait un si possible.

Trump a possédé un total de trois Sikorsky S76-B, dont l’un a été utilisé lors de la campagne électorale en 2016 ainsi que dans son émission de télé-réalité The Apprentice au cours des dernières années. Il a peut-être déchargé les hélicoptères pour des raisons financières. Ses dossiers fiscaux sont entre les mains du bureau du procureur du district de New York et vous pouvez être sûr que les enquêteurs les traitent avec des peignes à dents fines. Ensuite, bien sûr, il y a l’inculpation du directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, alors peut-être que Trump sent le serrage des vis.

Ou, puisqu’il a l’habitude de gérer ses propres entreprises sur le sol, il cherche juste du changement, bien qu’un million de rechange ne soit qu’une goutte d’eau pour lui. Espérons qu’il n’utilisera pas cet argent pour financer son PAC Save America afin de se préparer à une autre course à la présidence en 2024.

Avec un peu de chance.