Trump est sur le point d’être inculpé à New York pour racket

De l’histoire brute :

L’ancien président Donald Trump sera bientôt inculpé de racket criminel en vertu de la loi de l’État de New York, selon le journaliste d’investigation David Cay Johnston, lauréat du prix Pulitzer.

Johnston a indiqué samedi après-midi que les accusations découleraient de l’enquête en cours du procureur du district de Manhattan, Cy Vance, pour savoir si la société de Trump avait induit les prêteurs ou les autorités fiscales en erreur sur la valeur de ses propriétés.

« Je prévois qu’ils vont porter une accusation de racket contre Trump », a déclaré Johnston. « Certes, l’équipe de Trump, lorsqu’il sera inculpé, et je suis certain qu’il le sera, va essayer de rejeter la faute sur tout le monde, et donc ce que les procureurs veulent montrer, c’est si (Trump Organization Chief Financial Officer) Allen Weisselberg a falsifié des documents, c’était sous la direction de Donald Trump.