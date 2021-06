Trump et Giuliani ont poussé fort pour un “audit” du scrutin de l’Arizona Arizona 10z viral

L’« audit » dirigé par les républicains de 2,1 millions de bulletins de vote déposés dans le comté de Maricopa, en Arizona, lors de l’élection présidentielle de 2020 a été critiqué par les démocrates comme étant un gaspillage inutile de l’argent des contribuables conçu uniquement pour perpétuer le « grand mensonge » de Donald Trump selon lequel l’élection a été volée. lui. Une multitude de courriels à destination et en provenance de sénateurs de l’État de l’Arizona prouvent que l’ancien président à deux reprises et un mandat et son ancien avocat, Rudy Giuliani – et non le GOP de l’Arizona – étaient les principaux moteurs de l’effort.

L’organisation de surveillance juridique à but non lucratif American Oversight a obtenu les e-mails via une demande d’enregistrement en vertu de la Freedom of Information Act et les a publiés vendredi. Parmi les révélations, citons que la présidente du Sénat de l’État de l’Arizona, Karen Fann, une républicaine, s’est entretenue plusieurs fois à la fin de l’année dernière avec Giuliani et “j’ai le plein soutien de lui et un appel personnel du président Trump nous remerciant d’avoir poussé à prouver toute fraude”.

Les e-mails montrent également que les dirigeants républicains de l’Arizona ont subi des pressions de la part des électeurs pour aller de l’avant avec le recomptage. Dans un échange le 28 décembre, un électeur a menacé que Fann serait rappelée par « le nouveau mouvement patriote des États-Unis » si elle ne défendait pas Trump. Sa réponse a été que le sénat de l’État « faisait tout ce qui était légalement possible pour que l’audit médico-légal soit effectué », même si le conseil de surveillance du comté de Maricopa, à majorité GOP, avait voté en novembre pour certifier les résultats des élections et déclaré qu’il y avait « un gros zéro. ” chance qu’il y ait eu fraude ou inconduite.

En réponse à une électrice qui a dit qu’elle était «consternée, offensée et contrariée» que l’argent des contribuables soit gaspillé pour une «vérification frauduleuse», Fann a répondu: «C’est là que vous vous trompez. Biden a gagné. 45% de tous les électeurs de l’Arizona pensent qu’il y a un problème avec le système électoral. Elle a poursuivi en disant que l’audit est destiné à « réfuter ces théories ou à trouver des moyens d’améliorer le système ».

Le directeur exécutif d’American Oversight, Austin Evers, n’est pas d’accord. Il a déclaré que les e-mails montraient clairement que l’objectif de l’audit était d’éroder la confiance dans le processus de vote et de légitimer davantage le “gros mensonge” de Trump.

“Plus nous en apprenons, plus il devient clair qu’il ne s’agit pas d’un audit, mais d’une fausse croisade partisane menée par certains des acteurs les plus cyniques que notre démocratie ait jamais connus”, a déclaré Evers dans un communiqué. “A chaque nouvel e-mail, la trace écrite confirme que le véritable objectif de ce processus est de perpétuer le grand mensonge de Donald Trump d’une élection volée et de saper la foi dans notre démocratie.”

