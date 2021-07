Trump et Pence se sont une fois affrontés dans un match de cris où ils se sont jetés des objets .

Donald Trump a du mal à contrôler ses émotions lorsqu’il est en public ou en ligne. On ne peut donc qu’imaginer à quel point cela devient grave lorsqu’il est à huis clos.

Le président qui fait des crises de colère a l’habitude d’être court et grossier avec ses subordonnés. Mais selon un nouveau livre, il a obtenu plus que ce qu’il avait négocié lorsqu’il a commencé à jeter des choses sur Mike Pence.

Dans son nouveau livre, Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost, Michael Bender parle d’une dispute entre les deux hommes. Selon le scribe du Wall St. Journal, Trump était en colère que Pence ait embauché Corey Lewandowski.

Bender écrit : « M. Trump tenait un article de journal sur l’embauche et a déclaré que cela le faisait paraître faible, comme si son équipe l’abandonnait alors qu’il était sondé pour le rôle de sa campagne dans l’ingérence électorale russe. Il chiffonna l’article et le jeta sur son vice-président. Tellement déloyal.

La pièce continue : « M. Pence l’a perdu. M. Pence a ramassé l’article et l’a renvoyé à M. Trump. Il se pencha vers le président et pointa un doigt à quelques centimètres de sa poitrine. «Nous vous avons expliqué tous les détails de cela. Nous l’avons fait pour vous – comme une faveur. Et c’est comme ça que tu réponds ? Vous devez clarifier vos faits.

La relation entre les deux hommes n’a fait qu’empirer avec le temps, culminant lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis en scandant « pendez Mike Pence ».

