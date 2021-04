Trump et Ronna McDaniel déchirent la MLB en se retirant d’Atlanta ⋆ .

Ancien président Donald Trump et le Parti républicain déchire la Major League Baseball pour avoir déplacé le All-Star Game 2021 d’Atlanta.

Commissaire de baseball Robert Manfred Jr. a annoncé vendredi que la MLB retirerait le jeu de Géorgie en opposition aux nouvelles lois de vote restrictives de l’État. La décision vient après le président Joe Biden a exprimé son soutien, mais comme pour son prédécesseur, Trump a poursuivi sa dernière diatribe contre les élections de 2020 par un appel à boycotter toutes les entreprises opposées à la loi géorgienne.

Le baseball perd déjà énormément de fans, et maintenant ils quittent Atlanta avec leur All-Star Game parce qu’ils ont peur des démocrates radicaux de gauche qui ne veulent pas que la pièce d’identité des électeurs, qui est désespérément nécessaire, ait quoi que ce soit à voir avec nos élections. Boycottez le baseball et toutes les entreprises réveillées qui interfèrent avec les élections libres et équitables. Écoutez-vous Coca, Delta et tout!