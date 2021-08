Trump exclu de Twitter, mais le porte-parole des talibans tweete

in

Les normes de Twitter ont été remises en question dimanche après que les utilisateurs ont souligné qu’un porte-parole clé des talibans utilisait la plate-forme pour donner des mises à jour sur l’avancée du groupe dans le pays tandis que le compte de l’ancien président Trump restait définitivement suspendu.

Le compte de Zabihullah Mujahid n’est pas vérifié mais compte près de 280 000 abonnés et est régulièrement cité par les principaux organes de presse. Il a récemment tweeté une mise à jour sur les “unités militaires” entrant à Kaboul. Il a écrit que leur “avance se poursuit normalement”.

Jérôme Rivière, l’homme politique français, s’est rendu sur Twitter et a posté : “La liberté et la démocratie ne vont pas bien quand #Twitter continue d’interdire le compte de #Trump mais relaye le porte-parole des #talibans sans arrière-pensée.”

Twitter n’a pas immédiatement répondu à un e-mail après les heures de bureau de Fox News sollicitant des commentaires.

Le 8 janvier, Twitter a annoncé sur son blog que le compte de Trump, qui comptait plus de 80 millions de followers, était définitivement suspendu. Le raisonnement était que le maintien du compte @realDonaldTrump actif augmenterait le risque de « nouvelle incitation à la violence ».

La décision est intervenue après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Twitter a souligné un twee de l’ancien président le 8 janvier qui disait: “Les 75 000 000 de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et MAKE AMERICA GREAT AGAIN, auront une VOIX GÉANTE dans le futur. Ils ne seront pas irrespectueux ou traité injustement de quelque manière que ce soit !”

Les talibans ont envahi la capitale afghane dimanche après la chute du gouvernement et le président assiégé a rejoint un exode de ses concitoyens et étrangers, marquant la fin d’une campagne américaine coûteuse de deux décennies pour refaire le pays.

Les talibans sont connus pour avoir mené des attaques qui ont tué des milliers de civils dans le pays. Les talibans, de 1996 à 2001, ont interdit aux femmes de recevoir une éducation ou de quitter une maison sans parent masculin, a rapporté ..

Les talibans ont insisté sur le fait que leurs combattants n’entreraient pas dans les maisons des gens ou n’interféreraient pas avec les entreprises et ont déclaré qu’ils offriraient une “amnistie” à ceux qui travaillaient avec le gouvernement afghan ou les forces étrangères.

Mais il y a eu des rapports de meurtres par vengeance et d’autres tactiques brutales dans les régions du pays que les talibans ont saisies ces derniers jours.

L’administration Biden a été critiquée pour avoir semblé mal calculer la vitesse à laquelle les combattants talibans ont pu s’emparer du pays. Les critiques de Biden reprochent également à la Maison Blanche d’être restée relativement calme pendant la chute du pays.

Un membre du Congrès a déclaré lors de l’appel de la commission des affaires étrangères: “Nous avons entendu plus des talibans que nous n’en avons entendu de Biden.”

Trump, pour sa part, a publié dimanche une déclaration appelant Biden à “démissionner en disgrâce”.

“Il est temps pour Joe Biden de démissionner en honte de ce qu’il a laissé arriver à l’Afghanistan, ainsi que de la formidable augmentation du COVID, de la catastrophe frontalière, de la destruction de l’indépendance énergétique et de notre économie paralysée”, a écrit l’ancien président dans une déclaration.

