Trump explose Biden sur les vaccins et les médias mentent rapidement sur ce que Trump a dit – RedState ⋆ .

in

Nous avons beaucoup entendu parler de «désinformation» ces derniers jours de la part de l’équipe Biden et des médias.

Mais ce qui est si ironique dans tout cela, c’est que l’administration Biden et les médias libéraux sont parmi les plus grands pourvoyeurs de désinformation.

Prenez une déclaration que le président Donald Trump a faite aujourd’hui, par exemple. Un rédacteur en chef de Politico l’a qualifié de “tournure dangereuse des événements alors que Trump flirte avec le sentiment anti-vaccin”. Mais, ce n’est même pas près de refléter ce que Trump a dit.

Une tournure dangereuse des événements alors que Trump flirte avec le sentiment anti-vaccin. pic.twitter.com/aQBd7Z3ilc – Blake News (@blakehounshell) 18 juillet 2021

« Joe Biden n’arrête pas de parler de la qualité de son travail sur la distribution du vaccin développé par Operation Warp Speed ​​ou, tout simplement, par l’administration Trump. Il ne va pas bien du tout. Il est très en retard et les gens refusent de prendre le vaccin parce qu’ils ne font pas confiance à son administration, ils ne font pas confiance aux résultats des élections, et ils ne font certainement pas confiance aux Fake News, qui refusent de dire la vérité. “

Mais cela ne veut pas dire être anti-vaccin. En effet, Trump s’attribue clairement le mérite du développement du vaccin, comme il se doit, et souligne que Joe Biden tâtonne la balle dans la façon dont il essaie maintenant de faire le travail – dans le message. C’est un commentaire sur le travail que fait Biden, pas un commentaire encourageant les gens à être anti-vaccin. Donc, c’est vraiment très trompeur de la part de Blake Hounshell de le caractériser de cette façon, et il n’est pas le seul dans le MSM à pousser cette interprétation.

Trump a également raison de dire que Biden fait absolument le mauvais message, s’il essaie vraiment de convaincre les gens qui hésitent à se vacciner. Il y a des gens de tous les horizons politiques, et certainement des deux côtés de l’allée politique, qui choisissent de ne pas se faire vacciner. C’est leur droit. Une partie de l’hésitation est basée sur la méfiance envers le gouvernement. Vous ne construisez pas cette confiance dans le gouvernement en essayant de diaboliser les gens ou en faisant faire du porte-à-porte aux agents du gouvernement. Cela rend les gens plus inquiets. Mais c’est ce que l’administration Biden a fait.

Si nous voulons parler de gens qui se disent anti-vaccins ou qui hésitent à vacciner, nous pourrions nous référer à Kamala Harris et Joe Biden, comme je l’ai écrit plus tôt dans la journée.

Voici un mashup de MAUVAISE INFORMATION SUR LE VACCIN de Joe Biden et Kamala Harris. Est-ce que Jen Psaki veut que Big Tech censure cela? pic.twitter.com/vqnucmZjnj – Kyle Martinsen (@KyleMartinsen_) 16 juillet 2021

Ou des choses comme ça :

Kamala Harris ne ferait pas confiance à un vaccin Trump, et personne d’autre non plus https://t.co/d0CPdp7hwW – Daily Kos (@dailykos) 6 septembre 2020

Les médias n’ont aucune conscience quand ils poussent des mensonges comme celui-ci, que ce soit à l’époque où ils ont menti sur le vaccin sous Trump ou maintenant. Vous pouvez lire la déclaration que Trump a publiée et voir que l’interprétation est un mensonge. Pourtant, ils mentent et pourtant, leur base tombe dans le piège et ne prend pas la peine de lire la déclaration. C’est ainsi qu’ils continuent à pousser mensonge après mensonge.