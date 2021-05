Trump fait exploser Miles Taylor dans le “ lowlife ” avant l’appel de la coalition à une réforme du GOP ou à un tiers ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a fustigé Miles Taylor au milieu des informations selon lesquelles un groupe de personnalités républicaines soutiendrait une lettre à venir appelant à des réformes au sein du GOP et suggérant qu’en l’absence de ces réformes, un tiers pourrait être nécessaire.

“Un type nommé Miles Taylor, que je n’ai aucune idée de qui il est, dont je ne me souviens jamais l’avoir rencontré ou avoir eu une conversation avec, fait plus de publicité en prétendant qu’il faisait partie du cercle restreint de notre administration alors qu’il ne l’était certainement pas”, Trump mentionné. «Certaines personnes l’appellent« absolument rien ». J’entends qu’il est sur CNN et MSDNC tout le temps, mais il n’a rien à voir avec aucune de mes décisions, et je ne saurais même pas à quoi il ressemble. C’est lui qui a frauduleusement écrit un livre imaginaire et une déclaration à l’échec du New York Times en se faisant appeler «anonyme». C’est vrai, lui, un pauvre que je ne connaissais pas, était anonyme.

Taylor, le critique de Trump qui a publié anonymement un éditorial et plus tard un livre alors qu’il travaillait au sein de l’administration de l’ancien président, est un organisateur de la lettre qui devrait être publiée jeudi. Il déclarera qu’il est nécessaire de «soit réinventer un parti dédié à nos idéaux fondateurs, soit hâter la création d’une telle alternative».

“C’est nous dire qu’un groupe de plus de 100 républicains de premier plan pense que la situation est devenue si désastreuse avec le Parti républicain qu’il est maintenant temps de se demander sérieusement si une alternative pourrait être la seule option”, a déclaré Taylor, selon le New York Times.

«Je suis toujours républicain, mais je m’accroche à la peau des dents parce que la rapidité avec laquelle le parti s’est séparé de la vérité et de la raison», a déclaré Taylor, qui a précédemment servi au Department of Homeland Security. «Je suis l’un de ceux du groupe qui est très convaincu que si nous ne pouvons pas ramener le GOP à un parti rationnel qui soutient l’esprit libre, les marchés libres et les gens libres, je suis absent et beaucoup de gens le sont. venant avec moi.”

Certains des républicains soutenant l’effort comprendraient les anciens gouverneurs du GOP Christine Todd Whitman et Tom Ridge, et l’ancienne représentante Barbara Comstock.

«Maintenant, il rassemble un groupe de RINO et de perdants qui manifestent pour protester contre le président Trump malgré notre création de la plus grande économie de tous les temps, nous sortant de guerres sans fin, reconstruisant notre grande armée, réduisant les impôts et les réglementations à des niveaux historiques, créant la Force spatiale. , nommant près de 300 juges, et bien plus encore! » Trump a dit à propos de Taylor. «C’est un faux qui sera probablement poursuivi en justice pour son faux livre et son faux éditorial« anonyme », qui ont causé tant d’agitation traîtresse. Miles Taylor et ses collègues perdants de RINO comme Tom Ridge, Christine Todd Whitman et Crazy Barbara Comstock ont ​​voté pour Biden, et regardez maintenant ce qu’ils ont: un régime socialiste avec des frontières qui s’effondrent, des hausses massives des impôts et des réglementations, des troubles au Moyen-Orient et longues conduites de gaz. Il nous donne même des hommes établissant de nouveaux records dans le sport féminin. Quel désastre pour notre pays! Trump a dit.

Alors que certaines régions des États-Unis connaissent un approvisionnement insuffisant en carburant à la suite du piratage du pipeline colonial qui s’est produit la semaine dernière, Trump dans une autre déclaration mercredi a déclaré: «S’il y avait de longues et horribles conduites de gaz comme celle-ci sous le président Trump, les c’est un scandale national! Joe Biden a-t-il mis Hunter en charge de notre énergie, avec toute son expérience Burisma? Même la secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, est perdue!

Colonial Pipeline a annoncé mercredi soir qu’il avait commencé le redémarrage des opérations du pipeline.