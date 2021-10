Trump fait rage à propos d’un extrait de livre le 6 janvier

Ancien président Donald Trump a publié une déclaration mardi très probablement en réponse à un extrait d’un livre à venir.

Le 6 janvier, alors que les partisans de Trump étaient à l’intérieur du Capitole, le président de l’époque a tristement célèbre en envoyant une vidéo disant aux gens de rentrer chez eux. Dans la vidéo, Trump a dit « nous t’aimons, tu es très spécial », et il a continué à pousser le gros mensonge sur les élections de 2020.

Un nouveau livre d’ABC News Jon Karl rapporte que cette vidéo a dû être réenregistrée «plusieurs fois avant de bien faire les choses, et dans les versions antérieures rejetées, Trump a négligé d’appeler ses partisans à quitter le Capitole».

Trump a envoyé une déclaration mardi après-midi avec des références voilées au livre de Karl.

« Il n’est même pas possible de croire aux mensonges, aux exagérations et à la fraude pure et simple commis par les émissions d’information du matin très mal notées à propos de la manifestation du 6 janvier », a-t-il déclaré. « Ils disent tout ce qui leur vient à l’esprit, comme écrire un roman de fiction. La presse s’est égarée à un niveau qui n’est même pas crédible. Les livres, de même, sont des histoires inventées et ne devraient être vendus que comme fiction. »

Il continua en poussant à nouveau le gros mensonge.

Le comité restreint du 6 janvier a assigné plusieurs alliés de Trump, dont le chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche Marc des prés. Meadows a congédié le comité dans une interview à Fox News lundi soir, en déclarant: «Quand je parle aux gens, ils disent que nous avons déjà subi deux destitutions. Pourquoi passons-nous par une procédure de destitution de Donald Trump sur cette même question et maintenant nous tenons des audiences ? »

