Donald Trump a annoncé qu’il organisait son premier rallye MAGA de 2022 dans l’état swing de l’Arizona.

Le 45e président organisera un rassemblement le 15 janvier à Florence, en Arizona.

Selon l’annonce partagée via le PAC Save America de Trump, le rassemblement commencera à 19h00 HNR au Country Thunder Festival Grounds.

Les portes ouvriront à 14 h 00 HNR et les remarques préalables au programme commenceront à 17 h 00 HNR avant que le président Trump ne fasse sa grande arrivée au parc des expositions.

Kari Lake, une candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona qui a été soutenue par Trump, a annoncé qu’elle assisterait au rassemblement.

« Le président Trump arrive en Arizona ! Son premier rallye de 2022 se déroulera à Florence, en Arizona. L’Arizona a hâte de voir notre président préféré », a-t-elle écrit.

Le président Trump arrive en Arizona !

Son premier rallye de 2022 se déroulera à Florence, en Arizona.

L’Arizona a hâte de voir notre président préféré pic.twitter.com/8Q9cS298Ey – Kari Lake pour le gouverneur AZ (@KariLake) 30 décembre 2021

La sénatrice du GOP de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a déclaré que les élections de mi-mandat de 2022 sont à perdre pour Donald Trump.

Lors d’une interview sur Fox News, Graham a déclaré à l’animateur Pete Hegseth qu’il pensait que cette fois l’année prochaine, Trump annoncerait qu’il se présenterait à la présidence en 2024.

« En 1994, nous avons remporté 73 sièges pour reprendre le Congrès, la Chambre pour la première fois en 40 ans. Si nous jouons bien nos cartes, nous dépasserons cela », a déclaré Graham.

Hegseth a demandé : « Vous avez mentionné Donald Trump, sénateur. Est-il le candidat en 2024 en ce moment ?

« Oui, s’il le veut. À moins qu’il y ait quelque chose qui sort du champ gauche que je ne vois pas venir, c’est sa nomination s’il le veut. La base républicaine l’appréciait. Nous n’apprécions pas toutes les choses qu’il fait parfois, mais d’un point de vue politique, il a été le président le plus titré d’un point de vue conservateur depuis Ronald Reagan. C’est sa nomination s’il le veut », a déclaré Graham.

«Et il sera à la Maison Blanche en 2024 s’il mène une campagne disciplinée. Et ce qu’il devrait faire, à mon humble avis, c’est rappeler aux gens comment il a sécurisé la frontière, comment il a combattu contre Daech, détruit le califat, comment nous étions tellement mieux sur le plan international – l’accord avec l’Iran est un cauchemar en devenir. pour Israël — a retrouvé son indépendance énergétique. Je pense donc que 2024 est l’élection du président Trump à perdre, très franchement. 2022 est une année éclatante pour les républicains à la Chambre et au Sénat si nous parlons de politique », a-t-il ajouté.

«C’est l’année pour les républicains de reprendre le Sénat vingt-deux et quand nous récupérerons le Sénat, nous allons arrêter cet agenda socialiste et nous allons façonner le champ de bataille. Quatre. Vingt vingt-quatre ans, je pense à cette heure », a-t-il déclaré.

« L’année prochaine, Donald Trump va annoncer qu’il se présentera aux élections présidentielles et vingt-quatre ans. Donc, si nous avons la Chambre et le Sénat, nous devrions faire quelques remerciements. On fait de bonnes choses pour le peuple américain, mais on soulève aussi des problèmes qui aident notre candidat, qui, je pense, sera Trump », a-t-il déclaré.

« Les divergences entre le Parti démocrate et le Parti républicain amènent des projets de loi sévères contre la criminalité, des projets de loi qui sécuriseraient la frontière, des projets de loi qui soutiendraient fermement Israël. Donc, si nous obtenons la maison au Sénat, nous avons une chance de façonner le champ de bataille. Quatre, vingt vingt-quatre politiquement présidentiel ouais. C’est pourquoi il est si important que nous reprenions les deux corps », a conclu Graham.

REGARDEZ:

La publication Trump fait une annonce « importante » avant son premier rassemblement en 2022 est apparue en premier sur Conservative Brief.

Lien source