Ed Mazza ·

L’ancien président Donald Trump a affirmé que ses partisans impliqués dans l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole américain ne représentaient «aucune menace» et impliquaient des personnes «embrassant et embrassant la police».

Un policier a été tué dans l’attaque et au moins 138 ont été blessés, notamment des brûlures, des commotions cérébrales et des fractures.

Le Capitole a été envahi par une foule qui tentait d’arrêter la certification de la victoire du démocrate Joe Biden au collège électoral.

L’ancien président a également affirmé que ses partisans arrêtés étaient «persécutés» pour leur implication dans les violences.

Trump a admis que les émeutiers «n’auraient pas dû le faire», mais a sauvé la plupart de ses critiques pour les militants antifascistes (également appelés antifa) et le mouvement Black Lives Matter.

Voici ce que Trump avait à dire sur Fox ce soir à propos des émeutes du Capitole: «C’était zéro menace, dès le début… Certains d’entre eux sont entrés, et ils étreignent et embrassent la police et les gardes… beaucoup de gens ont été invités à entrer, puis ils sont entrés et ils sont sortis» pic. twitter.com/tPCwuzrlOd – Justin Baragona (@justinbaragona) 26 mars 2021

Fox News n’a pas montré d’images de la violence au Capitole lorsque Trump a parlé de ses partisans «étreignant et embrassant la police». Mais lorsque Trump a mentionné l’antifa, le réseau a diffusé des images datant de 10 mois de troubles à Minneapolis.

Antifa et Black Lives Matter, a déclaré Trump, sont «vraiment dangereux … et détestent vraiment notre pays».

Les procureurs ont contesté la description par Trump des troubles de l’été dernier, qui ont suivi le meurtre par la police de George Floyd à Minneapolis en mai et la mort violente d’autres Noirs américains.

« Nous n’avons vu aucune tendance des gens antifa qui ont été impliqués ici dans des activités criminelles ou des violences », a déclaré Michael Paul, agent spécial en charge du bureau de terrain du FBI à Minneapolis, en décembre, selon le Star-Tribune.

Au lieu de cela, une grande partie des activités criminelles qui ont eu lieu pendant les troubles étaient plus opportunistes et n’impliquaient pas de personnes affiliées à des groupes spécifiques.

Cependant, les procureurs affirment que l’émeute du 6 janvier à Washington a impliqué plusieurs groupes d’extrême droite, y compris des gangs de suprémacistes blancs et des groupes paramilitaires, y compris certains qui se sont coordonnés avant et pendant les violences.

Plus tôt ce mois-ci, le représentant Eric Swalwell (D-Californie) a poursuivi Trump, affirmant que des violations des droits civils étaient liées à l’insurrection.

Trump pourrait également faire face à des accusations criminelles, un procureur fédéral de haut rang étant impliqué dans l’affaire indiquant que la sédition pourrait en faire partie.

«Je crois personnellement que les preuves vont dans ce sens et répondent probablement à ces éléments», a déclaré Michael Sherwin, qui jusqu’à la semaine dernière était l’enquêteur principal, à CBS News. «Je pense que les faits appuient ces accusations. Et je pense qu’au fur et à mesure que nous avançons, d’autres faits vont étayer cela.

https://www.yahoo.com/huffpost/trump-riot-hugging-and-kissing-050632588.html

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon!