Trump fustige Biden sur la gestion des décisions frontalières .

Image du fichier : l’ancien président américain Donald Trump fait un geste après avoir pris la parole lors de la nuit des élections dans la salle est de la Maison Blanche à Washington, DC, tôt le 4 novembre 2020

(. via .)

L’ancien président américain Donald Trump a critiqué samedi Joe Biden pour sa gestion de la Chine, des problèmes frontaliers avec le Mexique et le Moyen-Orient.

« S’il n’avait rien fait, nous aurions eu en ce moment la frontière la plus solide de l’histoire. Tout ce qu’il avait à faire, c’est rien », a déclaré M. Trump à « Dick Morris Democracy » de Newsmax en parlant des problèmes frontaliers des États-Unis.

« J’avais tout réglé avec les autres pays, que ce soit le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Mexique. Et même au Mexique, restez au Mexique. En d’autres termes, ces gens devraient rester au Mexique et ils ne pourraient pas entrer dans notre pays. Et il a mis fin à ça. C’est juste fou ce qu’ils ont fait.

Il a également affirmé que les pays du Triangle du Nord (El Salvador, Guatemala et Honduras) « ouvrent leurs prisons ».

«Leurs prisonniers arrivent, leurs meurtriers, leurs toxicomanes et leurs trafiquants de drogue, au fait. Et les trafiquants d’êtres humains arrivent. Et nous les acceptons, car ils ont ouvert les frontières », a déclaré M. Trump.

L’ancien président a déclaré : « La question est de savoir s’ils le font par incompétence, ce que je pense, ou le font-ils parce qu’ils croient vraiment que l’ouverture des frontières est bonne pour ce pays ? Ce qu’ils ne sont pas.

«Nous n’aurons pas de pays. Ils détruisent notre pays », a déclaré M. Trump.

La question de l’immigration est l’un des sujets les plus débattus dans la politique américaine. Peu de temps après être devenu président, M. Biden avait signé un décret exécutif qui « réduirait l’expulsion de ceux ici illégalement qui ont commis des crimes tels que les DUI qui ne sont pas liés à la sécurité nationale ».

Il avait également formé un groupe de travail pour réunir les enfants et les parents qui ont été séparés à la frontière sous l’administration Trump.

Dans son entretien téléphonique, l’ancien président a évoqué les relations des États-Unis avec la Chine, le Moyen-Orient, Israël, la politique intérieure, notamment le financement de la police et les droits des femmes.

Il a également pesé sur la crise israélo-palestinienne et a déclaré que « ce qui est arrivé à Israël est l’une des grandes injustices ».

L’histoire continue

« Si vous regardez en arrière il y a 10 ou 12 ans, Israël était tellement protégé par le Congrès. Le Congrès aimait Israël. Maintenant, surtout si vous regardez la Chambre, la Chambre n’aime pas Israël. La Chambre protège tout autre chose qu’Israël », a déclaré M. Trump.

Il a souligné que les accords commerciaux, y compris ceux avec la Chine et l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), devraient se poursuivre.

«La Chine ne nous a jamais rien payé au fil des ans. Maintenant, tout d’un coup, nous recevons des dizaines de milliards de dollars par an », a-t-il déclaré.

Alors qu’il était sur la dynamique américano-coréenne, Donald Trump a déclaré qu’il “avait développé une très bonne relation avec Kim Jong-Un”.

« Nous n’obtenons aucun crédit pour cela, mais le fait est que pendant quatre ans, nous n’avons eu aucun problème. On s’entendait bien. Et maintenant, il est très hostile envers Biden et l’administration, très, très hostile », a-t-il déclaré.

“Mais la relation était une relation très forte, une très bonne relation, et c’était vraiment quelque chose qui allait mener à un accord. Et maintenant, la relation est partie, et c’est dommage. Mais il a été très hostile et a parlé de manière très désagréable à Biden », a déclaré l’ancien président.

Au cours de son entretien, Donald Trump a également critiqué le président Biden pour son décret qui autorisait « les écoles à laisser les garçons biologiques qui s’identifient comme des filles participer à des sports de filles, et vice versa ».

«C’est insensé… c’est très injuste envers les femmes et cela va détruire le sport féminin. C’est tellement ridicule. Je ne peux même pas croire que nous devons avoir une conversation à ce sujet, en fait », a-t-il déclaré. Le premier jour de son mandat, le président Biden a publié un décret protégeant les personnes LGBT+ contre la discrimination sur le lieu de travail, dans les écoles et dans les soins de santé.

Lire la suite

Les États-Unis devraient avoir un coup d’État comme le Myanmar, déclare l’ancien conseiller de Trump Michael Flynn à la conférence QAnon au Texas

La politique a toujours du punch (ligne) pour la bande dessinée irano-américaine

EXPLICATION : Comment les républicains du Texas visent à rendre le vote plus difficile