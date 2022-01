Trump fustige Mike Rounds pour avoir dit qu’il avait perdu les élections de 2020

Ancien président Donald Trump n’est pas trop content du sénateur Mike Ronde.

Le problème est l’apparition de Rounds sur ABC’s This Week dans laquelle il a réfuté les affirmations continues et sans fondement de Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées, racontant George Stéphanopoulos « l’élection a été juste, aussi juste que nous l’avons vu. »

« Bien qu’il y ait eu quelques irrégularités, aucune des irrégularités n’aurait augmenté au point où elles auraient changé le résultat du vote dans un seul État », a déclaré Rounds à Stephanopoulos. « Nous n’avons tout simplement pas gagné les élections, en tant que républicains, pour la présidence. »

S’il y a quelque chose qui semble irriter davantage Trump, c’est de le traiter de perdant, ou du moins de faire cette suggestion, même si les faits ne le confirment pas. Trump a perdu les élections générales de 2020 malgré les affirmations continues et répétitives de Trump qui ne reposent sur aucun fait fiable. Et donc, Trump a fait ce qu’il fait de mieux, prendre une page de son livre de jeu «La meilleure défense est une bonne infraction» et riposter aux Rounds aussi fort que possible via une déclaration publique.

Trump a demandé rhétoriquement « Est-il fou ou juste stupide? » et a promis que son soutien politique était terminé, en disant « Je ne soutiendrai plus jamais cet abruti ». Lisez la déclaration complète de Trump ci-dessous :

Le « sénateur » Mike Rounds du Grand État du Dakota du Sud vient de se réveiller lors de l’élection présidentielle frauduleuse de 2020. Il a fait une déclaration ce week-end sur ABC Fake News, que malgré des preuves massives du contraire, dont une grande partie afflue du Wisconsin , la Géorgie, l’Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie et d’autres États, il a trouvé que l’élection s’était bien déroulée. Est-il fou ou juste stupide ? Les chiffres sont probants et les votes frauduleux et irréguliers sont massifs. La seule raison pour laquelle il a fait cela, c’est parce qu’il a obtenu mon approbation et a facilement remporté son état en 2020, alors maintenant il pense qu’il a le temps, et ce sont les seuls, les faibles, qui se détacheront. Même si son élection n’arrivera pas avant 5 ans, je ne soutiendrai plus jamais ce crétin.

Ce sont des RINO comme celui-ci qui permettent aux Démocrates de détruire notre Nation ! Nos frontières, notre armée, notre économie, l’inflation, la gestion horrible du virus chinois et de l’Afghanistan, et la criminalité endémique dans nos villes dirigées par les démocrates déchirent notre pays. Nous sommes la risée dans le monde entier alors que nous étions respectés et même craints il y a tout juste 1 an. Il n’y avait aucune pensée de la Russie avec l’Ukraine, de la Chine avec Taïwan, de l’Iran avec des armes nucléaires ou de la Corée du Nord avec des déclarations désagréables.

Les démocrates de gauche radicale et RINOS, comme le « sénateur » Mike Rounds, ne facilitent pas la réussite de notre pays. C’est un leader faible et inefficace, et je m’engage fermement par la présente à ce qu’il ne reçoive plus jamais mon approbation !