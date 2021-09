Trump implore Raffensperger d’examiner les allégations de fraude électorale 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

L’ancien président Donald Trump a demandé au secrétaire d’État républicain de Géorgie, Brad Raffensperger, d’examiner les allégations de fraude électorale présumée lors des élections de 2020, lui reprochant, ainsi que le gouverneur Brian Kemp, de ne pas faire plus pour faciliter le processus.

Dans une lettre à Raffensperger, Trump a commencé: “La fraude électorale à grande échelle continue d’être signalée” dans l’État.

NOUVEAU! Lettre du président Donald J. Trump au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pic.twitter.com/RrFWVWsLT0 – Liz Harrington (@realLizUSA) 17 septembre 2021

“Vous trouverez ci-joint un rapport de 43 000 votes d’absents comptés dans le comté de DeKalb qui ont violé les règles de la chaîne de possession, les rendant invalides”, poursuit la lettre de Trump.

« Je demanderais respectueusement à votre département de vérifier cela et, si cela est vrai, ainsi que de nombreuses autres allégations de fraude électorale et d’irrégularités électorales, de lancer le processus de révocation de l’élection, ou quel que soit le recours juridique approprié, et d’annoncer le vrai gagnant », la lettre continua. “

“Comme vous l’avez dit précédemment, le nombre de votes faux et/ou irréguliers est bien supérieur à ce qui est nécessaire pour modifier le résultat des élections en Géorgie”, a-t-il écrit.

« Les gens ne comprennent pas pourquoi vous et le gouverneur Brian Kemp refusez catégoriquement de reconnaître les faits maintenant prouvés et vous battez si fort pour que la vérité électorale ne soit pas dite. Vous et le gouverneur Kemp rendez un très mauvais service au Grand État de Géorgie et à notre nation – qui est systématiquement détruite par un président illégitime et son administration », conclut la lettre, Trump ajoutant : « La vérité doit être autorisée à sortir.”

La lettre de Trump intervient alors que les résultats d’un audit très controversé de millions de bulletins de vote déposés dans le comté de Maricopa, en Arizona, pendant les élections devraient être publiés dans une semaine, selon des informations. Trump a insisté, sans preuve à ce jour, qu’il y avait suffisamment de fraudes électorales dans cet État pour renverser la victoire d’environ 11 000 voix du président Joe Biden.

Pour sa part, Raffensperger, qui a initialement évité les audits dans son État, a semblé changer d’avis au printemps dernier, déclarant au New York Times qu’il soutenait la décision d’un juge dans laquelle le tribunal a déclaré que les électeurs devaient être autorisés à voir des copies de tous les 147 000 bulletins de vote par correspondance dans le plus grand comté de l’État.

« Donc, dès le premier jour, j’ai encouragé les Géorgiens qui ont des inquiétudes concernant les élections dans leurs comtés à poursuivre ces revendications par des voies légales. Franchement, le comté de Fulton a une longue histoire de mauvaise gestion des élections qui a affaibli la confiance des électeurs dans le système », a déclaré Raffensperger.

Cependant, le Times a noté qu’auparavant, le secrétaire d’État “avait réfuté les fausses allégations concernant les bulletins de vote par correspondance dans le comté de Fulton, presque les mêmes affirmations qui font partie de ce procès qui a conduit à l’ordonnance du juge”, demandant ce qui l’a fait changer d’avis.

«Malheureusement, le problème n°1 auquel nous sommes confrontés en ce moment lors des élections à l’échelle nationale est la confiance des électeurs. Maintenant, en Géorgie, cela remonte à la course au gouverneur de 2018, lorsque Stacey Abrams n’a pas concédé, puis en 2016, quelques jours après la victoire du président Trump, l’autre camp parle de collusion russe. Et donc nous avons eu ces calomnies sur la victoire de Trump », a déclaré Raffensperger au Times dans l’interview de mai.

« Mais ce qui se passe à chaque fois, c’est que la confiance des électeurs en prend un coup. Donc, chaque fois que nous pouvons restaurer, ou avoir un processus qui aidera à restaurer la confiance des électeurs, je pense que c’est une bonne chose – si vous avez un processus ouvert et transparent dans lequel tout le monde peut objectivement convenir qu’il s’agit d’une procédure régulière qu’ils font, qu’ils s’assurent qu’ils respectent la loi », a-t-il poursuivi.

« En fin de compte, ils obtiendront les mêmes résultats que nous avons obtenus après novembre. Et ensuite, nous pourrons, espérons-le, mettre cela au lit. »

Jeudi, Just The News a rapporté que Raffensperger s’attend à être cité à comparaître pour témoigner devant le comité du Congrès du 6 janvier, ajoutant qu’il le défiera.

“Je me concentre sur des élections sécurisées et accessibles – sans remettre en cause le passé, que ce soit le 6 janvier, les élections de 2018 ou les élections de 2020”, a-t-il déclaré au média.