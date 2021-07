Trump intente une action en justice contre Google, Facebook, Twitter ⋆ 10z viral

in

Ancien président Donald Trump a annoncé mercredi qu’il déposait un recours collectif contre les hauts dirigeants de Facebook, Twitter et Google, affirmant que leurs entreprises étaient devenues une “bras de censure de facto du gouvernement américain”.

“Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, et Jack Dorsey – trois gars vraiment sympas », a déclaré Trump aux participants lors d’une conférence de presse matinale, nommant – respectivement – ​​les PDG de Facebook, Google et Twitter. Il a déclaré qu’il déposait une plainte auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride pour mettre fin à “la censure illégale et honteuse du peuple américain”.

Facebook et Twitter ont retiré Trump de leurs plateformes en janvier, peu de temps avant la fin de son mandat présidentiel. L’expulsion de Trump a provoqué la réaction des conservateurs et a incité la Floride à adopter une loi en mai interdisant aux entreprises d’interdire les candidats politiques à l’avenir. Cependant, le juge de district américain Robert Hinkle — qui siège au tribunal de district du district nord de la Floride – a émis une injonction la semaine dernière pour suspendre cette loi.

L’ancien président a déclaré qu’il se déplaçait sous une autorité légale différente pour demander une « injonction » au tribunal de droite, qui comprend cinq juges nommés par Trump – en plus de quatre nommés par l’ancien président George W. Bush et sept nommés par les démocrates.

Trump a profité de sa conférence de presse pour présenter un certain nombre d’utilisateurs de médias sociaux qui, selon lui, ont été pénalisés par des entreprises technologiques pour avoir publié des opinions comprenant des commentaires sur Covid-19 et le port de masques faciaux. Il a également frappé Twitter pour avoir «censuré» les utilisateurs qui utilisaient le terme «étranger illégal», a ciblé Facebook pour avoir supprimé des messages affirmant que Covid-19 provenait d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, et a visé YouTube de Google pour avoir supprimé des vidéos qui «question le jugement de l’Organisation mondiale de la santé », qu’il a qualifié d’« orgue à tuyaux pour la Chine ».

“Nous exigeons la fin de l’interdiction de l’ombre, l’arrêt du silence et l’arrêt de la liste noire, du bannissement et de l’annulation que vous connaissez si bien”, a déclaré Trump. “Notre affaire prouvera que cette censure est illégale, inconstitutionnelle et totalement anti-américaine.”

Le procès est mené par l’America First Policy Institute (.I), un organisme à but non lucratif de droite, où l’ancien procureur général de Floride Pam Bondi est l’avocat principal pour les litiges constitutionnels.

