L’ancien président Donald Trump a annoncé mercredi le lancement d’un nouveau site de médias sociaux, « TRUTH Social », conçu pour « créer un rival du consortium des médias libéraux ».

« J’ai créé TRUTH Social et TMTG pour résister à la tyrannie des Big Tech. Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, mais votre président américain préféré a été réduit au silence. C’est inacceptable », a déclaré Trump dans un communiqué. Il s’est également engagé à envoyer très bientôt sa « première VÉRITÉ sur VÉRITÉ sociale ».

RUPTURE : Trump annonce la formation de Trump Media & Technology Group et prévoit de lancer un nouveau réseau social appelé « Truth Social » pic.twitter.com/ZAhxfyvfHU – Benny (@bennyjohnson) 21 octobre 2021

La plate-forme, qui est déjà disponible en pré-commande sur l’App Store d’Apple, devrait entrer en version bêta pour certains membres en novembre. TMG a déclaré qu’il espérait faciliter un « déploiement à l’échelle nationale » au début de 2022 pour « donner une voix à tous ».

«Je suis ravi de commencer bientôt à partager mes réflexions sur TRUTH Social et de lutter contre Big Tech. Tout le monde me demande pourquoi personne ne tient tête à la Big Tech ? Eh bien, nous le serons bientôt! Trump a poursuivi.

Le lancement de TRUTH Social fait suite à un accord de fusion entre Trump Media & Technology Group, dont la valeur projetée atteint 1,7 milliard de dollars, et Digital World Acquisition Corp. qui lui permettra d’être coté au Nasdaq. L’adresse de l’entreprise est répertoriée au club privé de Trump, Mar-A-Lago.

Cela fait également suite à des mois de censure des Big Tech et de tentatives des médias d’entreprise pour justifier la déplateforme de l’ancien leader du monde libre. Depuis janvier, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et même Pinterest se sont entendus pour bannir l’ancien président, travaillant activement à limiter sa capacité à communiquer avec sa base de fans.

Trump a signalé en juin qu’il ne se contentait pas de revenir sur des plateformes gérées par ses ennemis qui n’ont aucun problème à déformer et à faire taire les personnes avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.

« Mais ils disent qu’ils pourraient me permettre de revenir dans deux ans », a déclaré Trump lors de la convention d’État du Parti républicain de Caroline du Nord. « Ça ne m’intéresse pas trop. Ils me permettront peut-être de revenir dans deux ans. On doit arrêter ça. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Tellement injuste. Ils arrêtent tout un groupe de personnes. Pas seulement moi, ils étouffent la voix d’un groupe extrêmement puissant, à mon avis, beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.