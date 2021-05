Trump le perd absolument et blâme Mike Pence de ne pas avoir eu le “ courage ” de le garder président ⋆ .

De toute évidence, Trump passe quelques jours difficiles parce que ses derniers articles de «blog» dégagent beaucoup d’anxiété et de colère – plus que d’habitude – et, évidemment, tout est centré sur … vous ne devinerez jamais, le fait qu’il a perdu le élection.

Nous trouvons de plus en plus important de rendre compte de ses déclarations parce que – comme nous l’avons vu la semaine dernière, cela devient le dogme de MAGA maintenant et tout ce que Trump dit est canon. C’est la plateforme GOP, la seule, plus forte aujourd’hui que les 3 novembre, 15 décembre et 6 janvier. C’est beaucoup plus fort que le 6 janvier. Le 6 janvier, Kevin McCarthy a blâmé Trump. Le mercredi, il a expulsé Cheney de la direction pour avoir blâmé Trump, et vendredi, il a laissé entendre que Biden était mentalement inapte à être président de Fox News, par opposition à Trump qui avait toute cette énergie, le gros mangeur de cheeseburger.

Ainsi, chaque MAGA du pays est désormais tenu de croire:

«Alors que notre pays est détruit, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, l’élection présidentielle de 2020 se déroulera comme LE CRIME DU SIÈCLE! Les sondages étaient une blague. J’ai gagné des États dans un glissement de terrain que l’on m’attendait à perdre quelques jours avant les élections. D’autres États m’avaient volontairement tellement abattu que cela obligerait les gens, même les fans, à dire: «Restons à la maison, chérie. Nous aimons notre président,** mais il ne peut pas gagner. … C’est ce qu’on appelle le POLLING DE SUPPRESSION et cela devrait être illégal. »

Le crime du siècle aurait pu être la façon dont il a gagné en 2016. Nous savons que des accusations criminelles sont déposées contre des ressortissants russes dans les tribunaux américains. Nous ne savons pas jusqu’où le plan est allé, les personnes qui l’ont approuvé et l’ensemble des mesures prises (nous sommes presque certains que Roger Stone le sait parce qu’il était intouchable). Nous savons que des crimes ont été commis, Mueller les a déjà déposés.

**Trump est tombé amoureux de «votre président» et de «notre président» et l’utilisera pour toujours. Cela a nourri une nouvelle niche dans son ego narcissique et il ne peut pas laisser tomber cela.

Tout est toujours la faute de quelqu’un d’autre et maintenant, Trump met à nouveau encore plus en danger la sécurité de Mike Pence:

«L’élection présidentielle de 2020 a été, de loin, la plus grande fraude électorale de l’histoire. Si Mike Pence avait eu le courage de renvoyer le vote du Collège électoral aux États pour une recertification, et si Mitch McConnell s’était battu pour nous au lieu d’être le leader faible et pathétique, il est, nous aurions en ce moment un président républicain qui serait VETOING les horribles projets de loi socialistes qui passent rapidement par le Congrès, y compris les frontières ouvertes, les impôts élevés, les réglementations massives, et bien d’autres choses encore!

Regardez le petit esprit! Pence n’avait aucune autorité pour renvoyer quoi que ce soit pour recertification. Donc, Trump dit que si Pence avait accepté un coup d’État, «j’aurais gagné» – inutile de compter à nouveau, j’aurais gagné, même si chaque État avait été recompté. Il dit simplement que s’ils avaient été renvoyés, ils auraient été annulés. Parce que.

Et, la meilleure partie. Trump suppose que toutes les races du Congrès et du Sénat n’ont pas été touchées. Aucun problème. Il suppose qu’il y aurait une Chambre et un Sénat démocratiques, affirmant que tous ces projets de loi feraient l’objet d’un veto. IL est la SEULE victime.

Et pourtant, c’est maintenant FAIT sur la droite de MAGA.

