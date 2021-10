Trump le perd sur ‘Dumb SOB’ McConnell et ses ennemis GOP

Lors d’un dîner pour les membres du Comité national républicain dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach samedi soir, Donald Trump s’en est pris aux ennemis politiques et aux traîtres. Depuis que l’événement a été fermé au public, il n’y a pas eu d’images immédiates du discours de l’ancien président. Cependant, nous savons ce qui a été dit lors du discours en raison de nombreux reportages provenant de sources fiables. Disons simplement qu’il y avait une raison pour laquelle la presse n’était pas autorisée à entrer.

Trump a réprimandé les républicains de nom seulement (RINO) qui ont refusé de s’opposer aux résultats des élections de 2020, mais il avait un mépris particulier pour le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell. Il l’a qualifié de « SOB stupide » qui parlait en phrases complètes (le « B » étant un mot vilain qui rimait avec Mitch).

« Ils ne permettraient jamais que cela se produise si c’était Schumer au lieu de ce stupide fils de pute Mitch McConnell. Trump a fait rage: « Ils ont dû le combattre. »

Malgré les protestations du Washington Post et de ses confrères, qui ont couvert l’incident, cela est vrai. En 2000, 2004 et 2016, le Parti démocrate s’est opposé à des élections absolument valides.

Trump, en revanche, n’en avait pas fini. Il a également lancé du venin et des insultes à l’épouse de Mitch McConnell, l’ancienne secrétaire aux Transports Elaine Chao.

« Sa femme était employée par moi. « A-t-il déjà exprimé sa gratitude ? » Trump a posé la question de manière rhétorique. Après les émeutes du Capitole le 6 janvier, Chao a démissionné en signe de protestation.

Il s’est moqué de sa démission en disant: « Elle a trop souffert. » Son mari était souvent qualifié de « perdant froid de pierre » par lui.

Bien qu’affirmant qu’il avait remporté les élections dans des États swing comme la Géorgie et la Pennsylvanie, l’ancien président a pesté contre le gouverneur de Géorgie Brian Kemp.

Lorsqu’il a demandé au public s’il pensait que l’élection avait été «volée», il a reçu une salve d’applaudissements.

«Je souhaite que Mike Pence ait le courage de le renvoyer aux législatures… Je l’aime vraiment. Trump a déclaré: « J’ai été tellement déçu. »

Au cours du discours impromptu d’environ une heure, il a également tiré sur le Dr Anthony Fauci.

Le Washington Post a grommelé : « Trump a attaqué plusieurs de ses cibles préférées, y compris Anthony S. Fauci, le principal épidémiologiste du pays, insultant Fauci pour son premier pitch la saison dernière au Nationals Park – une raillerie régulière de Trump. « Il a dit à tort que Fauci n’avait obtenu de crédit que parce qu’il s’opposait à Trump », a déclaré un participant, ajoutant que Fauci avait plaisanté en disant qu’il voulait que les gens portent cinq masques après s’être initialement opposés aux masques.

« Avez-vous déjà vu quelqu’un d’aussi plein de bêtises ? » demanda-t-il à Fauci.

Les médias de gauche, attirés par l’incident, ont fait semblant d’être indignés, affirmant qu’ils ne pouvaient pas croire ce qu’ils entendaient.