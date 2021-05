Trump MAGA Man, Jason Miller, perd son procès en diffamation pour avoir glissé une pilule abortive dans la boisson de sa maîtresse ⋆ .

Plus on découvre Jason Miller, plus on secoue la tête à propos de ces gens qui se retrouvent même? Est-ce ce qu’il faut pour faire partie de l’équipe Trump? Ça y ressemble vraiment.

D’abord et avant tout, Jason Miller est un type «mentir, tricher, voler, gagner à tout prix», le type nécessaire pour progresser dans n’importe quel projet Trump. Il est l’un des plus grands partisans du «Big Lie» à la télévision. Il ne semble posséder aucune sorte de «niveau plus profond», ce type où l’on trouve l’introspection, la réflexion, l’humilité et les valeurs personnelles. Il est un philanderer en série (aucune des femmes que nous connaissons ne peut répondre à la façon dont il a réussi à atteindre ce statut.) Il est tellement en retard dans ses paiements de pension alimentaire pour enfants que le juge cherche diverses façons de récupérer l’argent qu’il a quelque part. Et maintenant, nous découvrons que Miller a presque sûrement glissé une pilule abortive dans la boisson de sa maîtresse, quelque chose de si incroyablement horrible que nous sommes étonnés que cela n’ait pas été accusé de crime. Peut-être n’y avait-il pas suffisamment de preuves. On ne sait pas.

Nous savons que Miller a presque sûrement glissé la pilule dans la boisson (cela est considéré comme un «fait» sur Twitter) parce que Miller a poursuivi Gizmodo, l’organisation médiatique qui a fait cette allégation, pour 100 millions de dollars. Sauf que la vérité est la défense ultime et…

Un juge de district américain a ordonné à Trump de flack Jason Miller de payer à Gizmodo près de 42000 dollars pour couvrir les frais juridiques de sa poursuite en diffamation ratée de 100 millions de dollars. Le juge a conclu que Gizmodo avait rapporté avec précision un dossier du tribunal alléguant que Miller avait glissé une pilule abortive dans le smoothie d’une femme pic.twitter.com/h7JZiPTnGm – Roger Sollenberger a trouvé le véritable amour, suceurs (@SollenbergerRC) 22 mai 2021

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Vous noterez que la Cour a ordonné le rejet de l’action en diffamation de Miller (comme convenu par les parties) et a ordonné à Miller de payer 41 868,23 $ en honoraires d’avocat (comme convenu par les parties). Il faut vraiment perdre une affaire à «régler» en la rejetant et en acceptant de payer les honoraires d’avocat de l’autre partie. Vous devez perdre de telle sorte que vous admettez presque que ce qu’ils ont publié était vrai.

Avant d’arriver aux pensées du net, nous voulons faire valoir un point. Nous n’étions pas là quand il l’a fait ou pas. Nous n’avons pas parlé à la femme impliquée. Nous ne pouvons pas prouver avec une spécificité à 100% que Miller a fait exactement ce qu’il était censé avoir fait (peu importe ce que Twitter dit) et il ne semble pas que quiconque l’ait prouvé à un jury. Mais tout ce que nous voyons dit que Miller l’a fait. Quiconque fait une telle chose est un monstre. On ne glisse «rien» dans la boisson de «n’importe qui». Mais glisser quelque chose qui rend une femme sans défense en matière de sexe, est un crime. Et si quelqu’un a glissé quelque chose qui a un impact sur le corps d’une femme et une éventuelle grossesse, cela ferait bien mieux d’être un crime aussi.

S’il croyait que prendre la pilule était la bonne chose à faire, il devait lui en parler. Si elle était d’accord que c’était la bonne chose à faire, elle aurait pu la prendre. S’il a essayé de prendre la décision par lui-même, c’est un monstre (Peut-être qu’elle voulait être enceinte, juste à ses propres conditions. Son corps, son choix) L’introduction de tout produit chimique avec ce genre de puissance dans le corps d’une femme est au-delà …

Nous pouvons prouver que Miller est un monstre avec toutes sortes d’autres preuves. Mais quand il s’agit de cette question, il semble que Miller admette que c’est vrai. Il ne pouvait vraiment, vraiment, vraiment pas prouver qu’il s’agissait d’une diffémation (voir règlement).

Un juge du tribunal de district de Floride a ordonné à MAGA Lunatic Jason Miller de payer 42 000 $ en frais juridiques pour un procès échoué contre G / O Media. Peut-être que le deadbeat adultère en série qui a donné à sa maîtresse une pilule abortive devrait commencer à payer une pension alimentaire pour enfants au lieu de perdre au tribunal. – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 23 mai 2021

Oui, en fait, Jason Miller – le père impassible et conseiller de Trump / gars des médias – a glissé une pilule abortive dans le smoothie d’une femme. https://t.co/fm9iL6rgeB – ClearingTheFog (@clearing_fog) 22 mai 2021

Ce Jason Miller? pic.twitter.com/LKN0OwJgxY – dlh2409 (@ dlh2409) 22 mai 2021

Jason Miller a perdu son procès en diffamation parce que dire des choses terribles à propos de Jason Miller ne le diffame pas; il le décrit. – JRehling (@JRehling) 23 mai 2021

Maintenant que le projet de Jason Miller de poursuivre en justice les journalistes qui ont raconté l’histoire de lui en train de droguer une strip-teaseuse avec des pilules abortives lui a coûté 42K, il doit élaborer un plan b. En fait, peut-être qu’il ne devrait pas. – M. Newberger (@jeremynewberger) 23 mai 2021

Fck ce gars. Sérieusement. Et MAGA.

****

Paix

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak