Trump menace d’invoquer le privilège exécutif pour bloquer l’enquête sur les émeutes du Capitole .

L’ancien président Donald Trump a menacé mercredi d’invoquer le privilège exécutif dans le but d’empêcher le comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’émeute du 6 janvier au Capitole d’obtenir une énorme tranche de documents qu’il exige de plusieurs agences gouvernementales américaines, bien que son successeur ait le dernier mot sur la question de savoir si les informations peuvent être partagées. “Le privilège exécutif sera défendu, non seulement au nom de mon administration et des patriotes qui ont travaillé à mes côtés, mais au nom du bureau du président des États-Unis et de l’avenir de notre nation”, Trump a déclaré dans un communiqué, sans détailler comment un tel effort serait mené. L’administration Biden a déjà refusé de faire valoir le privilège de l’exécutif sur certains témoignages liés au 6 janvier, déclarant à d’anciens responsables du ministère de la Justice qu’ils étaient libres de fournir un “témoignage sans restriction”. Mais l’administration n’a pas pesé sur la question de savoir si le comité devrait avoir un accès illimité aux dossiers et documents de la Maison Blanche de Trump.

Les demandes de documents du comité restreint de la Chambre font écho à celles précédemment émises par d’autres comités de la Chambre à la suite de l’émeute du 6 janvier, tout en élargissant considérablement la recherche à d’autres domaines et personnes à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement. Plus précisément, le comité restreint demande des documents du ministère de la Justice, du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Défense, du Bureau du directeur du renseignement national, du Federal Bureau of Investigation, du National Counterterrorism Center, du Department of Homeland Security et , peut-être le plus important, les Archives nationales – le dépositaire des dossiers de l’administration Trump à la Maison Blanche.

La liste des cibles est longue et variée, allant des informations sur les tentatives d’exécuter ou de défier les ordres de Trump, d’invoquer l’acte d’insurrection, la loi martiale ou le 25e amendement, ainsi que pour les communications concernant les membres de la Maison Blanche Trump, campagne, Les organisateurs des rassemblements des 5 et 6 janvier, et même des membres présumés de groupes d’extrême droite tels que les Proud Boys et les Oath Keepers.

« Le comité spécial chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis examine les faits, les circonstances et les causes de l’attaque du 6 janvier. Notre Constitution prévoit un transfert de pouvoir pacifique, et cette enquête vise à évaluer les menaces qui pèsent sur ce processus, à identifier les leçons apprises et à recommander les lois, politiques, procédures, règles ou réglementations nécessaires pour protéger notre république à l’avenir », a déclaré le président du comité. Bennie Thompson, un démocrate du Mississippi, a écrit mercredi dans un communiqué.Entrez votre e-mail pour vous inscrire à la newsletter “What Matters” de CNN.close dialog

Ce message a été repris par la représentante démocrate Zoe Lofgren de Californie, un autre membre du comité, qui a déclaré mercredi soir à Kate Bolduan de CNN sur “OutFront” que “ce n’est que le début”.

«Nous essayons de savoir ce qui s’est passé avant le 6 janvier, les différents éléments, le raisonnement, qui l’a incité, pourquoi ils l’ont incité et ainsi de suite. Nous voulons en connaître tous les éléments, et nous avons donc fait cette demande et ce n’est, comme je l’ai dit, que le début. Il y a beaucoup d’autres demandes de documents que nous allons faire », a déclaré Lofgren. « Certaines de ces demandes ont été faites à ces agences par d’autres comités du Congrès plus tôt et elles n’ont pas reçu de réponse. Nous avons donc besoin de l’information maintenant et nous l’avons clairement indiqué aux différentes agences fédérales. »

Le comité de la Chambre prévoit de rechercher des enregistrements téléphoniques dans le cadre de l’enquête du 6 janvier, y compris auprès de membres du Congrès. : l’ancienne première dame Melania Trump et les meilleurs conseillers Ivanka Trump et Jared Kushner. Certains des autres enfants de l’ancien président et leurs conjoints, Donald Trump Jr., Eric Trump et Lara Trump, sont également nommés. Le comité recherche également des documents liés à Le vice-président de l’époque Mike Pence et une foule d’anciens responsables de la Maison Blanche, dont l’ancien chef de cabinet Mark Meadows, ainsi que l’ancien président, qui ont remis en question la validité des résultats des élections dans les États clés où Trump a perdu. Rudy Giuliani, Michael Flynn, Steve Bannon et Roger Stone.

Les enquêteurs se sont concentrés sur les efforts pour annuler les résultats des élections de 2020

Dans le cadre de la vaste demande de dossiers, le comité a demandé au ministère de la Justice des documents et des communications impliquant des discussions sur la contestation de la validité de l’élection entre Trump et d’anciens hauts responsables du MJ, tels que Jeffrey Rosen, Richard Donoghue, Patrick Hovakimian, Byung J . “BJay” Pak, Bobby Christine et Jeffrey Clark. Le comité a également demandé des communications entre Trump ou ses alliés et “tout responsable du MJ” dans les jours avant et après le 6 janvier. Dans le cadre de cette demande, le comité a demandé toute documentation relative à la discussion du 25e amendement du 3 novembre 2020 au 20 janvier 2021. CNN a précédemment rapporté que Clark, un chef du droit de l’environnement nommé par Trump pour le ministère de la Justice, était au centre des efforts de l’ancien président pour renverser les élections, a reçu un briefing de haut niveau sur le renseignement autour du Nouvel An 2021 qui n’a pas fait grand-chose pour arrêter ses efforts pour prouver que l’ingérence étrangère avait coûté la réélection de Trump.

Des entretiens avec d’anciens responsables du ministère de la Justice fournissent de nouveaux détails sur les efforts de Trump pour saper les résultats des élections. au ministère de la Justice et l’utiliser pour aider l’ancien président. Clark n’a pas encore prévu d’entretien avec le House Select Committee. Une source proche de la pensée de Clark a déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci qu’il attendait d’avoir accès aux documents du comité et de voir si une lutte sur le secret des discussions présidentielles se matérialisait. sur cette liste figurent Meadows ainsi que les avocats et conseillers de Trump, dont Giuliani, Kurt Olsen, Sidney Powell, Jenna Ellis, Joseph diGenova et Victoria Toensing. Le comité a également demandé au ministère de la Justice de fournir des documents relatifs à la certification de l’élection, y compris le rôle que Pence a joué en présidant le Sénat le jour où les résultats des élections ont été certifiés. Et le comité a posé des questions sur tout changement de cadre supérieur au ministère de la Justice, y compris avec les nominations présidentielles, entre le 3 novembre 2020 et le 20 janvier 2021.

Comment un avocat environnementaliste de Trump a tenté d’armer le ministère de la Justice pour aider le président Le comité a spécifiquement demandé tous les documents relatifs à Clark, un ancien membre nommé de Trump au DOJ qui est devenu un élément central des efforts de Trump pour renverser les élections. Le comité a également demandé une communication entre le procureur général de l’époque, William Barr, et les avocats enquêtant sur les allégations de fraude électorale. des représentants du gouvernement de l’État d’États très contestés tels que l’Arizona, la Géorgie, le Texas et le Michigan. Les fonctionnaires comprennent le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey, le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, enquêteur en chef de la secrétaire d’État de Géorgie Frances Watson, Texas Procureur général Ken Paxton, chef de la majorité au Sénat de l’État du Michigan, Mike Shirkey, ancien président de la Chambre du Michigan, Lee Chatfield, et présidente du conseil d’administration du comté de Wayne Monica Palmer. système utilisé qui est devenu une cible principale des mensonges frauduleux des électeurs.

Le comité cherche des communications internes à la Maison Blanche

Dans sa demande aux Archives nationales, qui abritent tous les dossiers de Trump depuis son mandat de président, le comité restreint se concentre sur la piste papier qu’il souhaite obtenir de l’ancien président et de son orbite. Sur la base de la répartition de la demande du panel, il semble axé sur l’examen de la question de savoir si la Maison Blanche a travaillé pour retarder ou entraver le décompte des résultats des élections, ce que Trump savait du résultat des élections par rapport à ce qu’il a déclaré publiquement, la planification et le recrutement autour du rassemblement du 6 janvier, et s’il y a eu des efforts pour arrêter le transfert pacifique du pouvoir. La liste entourant Trump comprend des demandes de journaux d’appels, d’enregistrements téléphoniques, d’horaires et de réunions pour un vaste groupe comprenant les enfants Trump – Ivanka, Eric et Donald Jr. – ainsi que Lara Trump, Jared Kushner, Melania Trump , Flynn, Stone, Giuliani, Stephen Miller, Marc Short, Hope Hicks et Kayleigh McEnany.

Le comité du 6 janvier examine s’il faut rechercher les journaux d’appels de Trump à la Maison Blanche alors que les enquêteurs envisagent les prochaines étapesBien que la liste ne nomme aucun membre du Congrès, le comité demande des documents sur « tout membre du Congrès ou du personnel du Congrès » qui entre dans cette catégorie de fonctionnaires qui ont été influent sur la gestion par Trump des événements du 6 janvier. À partir du 6 janvier en particulier, le comité demande tous les journaux des visiteurs de la Maison Blanche, les notes sur les mouvements de Trump et les communications de la salle de situation. En termes de pannes de sécurité liées à janvier 6, le comité a également demandé au ministère de la Justice tous les documents liés à sa planification ainsi que la prise de décision sur le moment de déployer des forces de l’ordre au Capitole et des discussions sur l’utilisation de la loi martiale. Le comité va jusqu’à demander tous les documents relatifs à « la stabilité mentale » de Trump ou « son aptitude à exercer ses fonctions » dans les jours entre l’insurrection et son départ o bureau le 20 janvier.

Biden fera-t-il valoir son privilège ?

Les Archives nationales ont précédemment déclaré à CNN qu’elles possédaient des documents pertinents pour l’enquête du comité et qu’il existe un processus “par lequel le Congrès et l’administration en place peuvent demander l’accès aux dossiers des anciennes administrations”. se disputent l’accès. Le président Joe Biden pourrait chercher à empêcher le comité de recevoir l’un des documents en invoquant le privilège exécutif.

Le comité du 6 janvier examine s’il faut rechercher les journaux d’appels de Trump à la Maison Blanche alors que les enquêteurs envisagent les prochaines étapes. La question du privilège exécutif pose plusieurs scénarios politiques potentiellement inconfortables pour Biden. S’il revendique le privilège, le comité dirigé par les démocrates pourrait poursuivre des voies juridiques plus extrêmes pour essayer d’obtenir les dossiers. S’il ne le fait pas, cela pourrait créer un précédent qui ouvrirait son administration à de vastes enquêtes dirigées par les républicains si le GOP remporte l’une ou l’autre chambre aux élections de mi-mandat. CNN a rapporté plus tôt cette semaine que les enquêteurs du Congrès sont également sur le point d’envoyer des avis à diverses télécommunications. entreprises leur demandant de conserver les relevés téléphoniques de plusieurs personnes, y compris des membres du Congrès.Rep. Thompson, un démocrate du Mississippi, a déclaré que le panel prévoyait d’envoyer également des notifications aux sociétés de médias sociaux, bien qu’il ait refusé de nommer lesquelles.

“Je peux vous dire que nous examinerons tout ce qui nous donnera des informations sur ce qui s’est passé le 6 janvier”, a déclaré Thompson. “Nous examinerons tous les records à un moment donné.”

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !