Trump ment à propos du comité du 6 janvier. Voici pourquoi

Alors que Donald Trump attend une décision de la Cour suprême sur la question de savoir si ses dossiers présidentiels liés à l’attaque du Capitole doivent rester confidentiels ou gratuits pour que le comité du 6 janvier puisse les examiner, l’ancien président mis en accusation à deux reprises diffuse de la désinformation à tout va.

Mercredi, après l’annonce de la nouvelle que le comité restreint réduisait une partie de sa demande de dossiers – une décision qui a été mutuellement prise avec la Maison Blanche Biden – Trump a publié une déclaration publique pleine de mensonges et de distorsions.

« Le Comité non sélectionné des démocrates de gauche radicale et deux républicains ratés viennent d’abandonner une grande partie de leur demande pour mes dossiers et documents – une très grosse histoire même si le New York Times a refusé de la mettre en première page », a déclaré Trump dans une déclaration du 29 décembre. « La raison pour laquelle ils ont abandonné la demande d’enregistrements est qu’ils ne veulent pas que cette émission d’horreur arrive à Biden et Hunter dans trois ans. Cela change également tout le teint de leur demande, pas qu’il y ait des documents qui seraient incriminants ou un problème pour moi, mais la chasse aux sorcières continue !

Mis à part les tentatives infantiles d’insultes, il faut peu ou pas d’effort pour déballer les mensonges de cette missive.

Faisons-le maintenant.

Le New York Times a publié un article sur l’accord de report. Ce n’était pas sur la première page de la version imprimée le 29 décembre parce que l’agence de presse a apparemment pensé qu’il était plus sage de publier un article sur les tests Covid-19 pour les enfants. C’est une histoire qui affecte des millions de personnes à travers le pays en ce moment, ce qui, dans les nouvelles, est en quelque sorte le point. De plus, il y a toujours une pandémie. Donc, même si l’ancien président aimerait voir son visage collé sur chaque magazine, journal, site Web ou télévision, ses pleurnicheries à propos de sa « très grande histoire » manquante au combat ne sont que cela – des pleurnicheries. Sans parler du fait que tous les autres principaux organes d’information et des centaines de plus petits qui suivent l’enquête du 6 janvier ont fait état de cette évolution. Je sais que je l’ai fait. Le comité du 6 janvier a interrogé plus de 300 personnes et examiné des milliers de documents. Cela fait près d’un an qu’il sape cette entreprise massive d’enquête et le fait face à des enjeux politiques considérables – comment aimeriez-vous citer à comparaître un collègue hostile ? – et des critiques sous presque tous les angles. Alors, quand Trump dit que le comité a abandonné sa demande de peur que les mêmes tactiques ne soient utilisées contre eux à l’avenir ? Eh bien, c’est un exercice amusant à considérer et bien sûr, cela pourrait être cela, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais les preuves suggèrent également que c’est un peu plus nuancé que cela. Les membres du comité, comme Trump, ont prêté serment de respecter la Constitution. Les membres du comité, contrairement à Trump, ont démontré leur volonté de respecter ce serment. Plus important encore, ils ont également fait connaître publiquement la position du comité, explicitement, des conférences de presse aux apparitions à la télévision aux déclarations faites sous peine de parjure devant un tribunal. Le comité a été formé afin que les législateurs puissent essayer de trouver des réponses aux questions sur la façon dont l’attaque a été organisée, financée et coordonnée. Le comité a été formé afin que les législateurs puissent évaluer comment ils pourraient amender, réviser ou élaborer des lois qui empêcheraient un président mégalomane d’essayer de renverser la volonté de millions d’électeurs. Des personnes sont mortes. Des centaines ont été blessés. Le stress post-traumatique de l’attentat est encore bien vivant pour les personnes qui étaient en première ligne. Des députés américains en exercice ont peut-être été impliqués dans le putsch et le vice-président lui-même aurait pu mettre fin le 6 janvier à se balancer d’une potence fraîchement érigée près des marches du Capitole sans la police qui l’avait protégé ainsi que tous les autres à l’intérieur. Ainsi, malgré les protestations de plus en plus ennuyeuses de Trump contre l’irrégularité du comité, les membres du comité l’ont défini pour lui ad nauseum : la fonction principale du panel est d’enquêter et de légiférer. En tant que législateurs dans un organe législatif, c’est tout ce qu’ils peuvent faire, et ils le savent. Leurs actions l’ont montré. Lorsqu’ils ont tenu l’ex-stratège de Trump Steve Bannon et l’ex-chef d’état-major de Trump Mark Meadows pour outrage au Congrès, c’était leur droit. Ils ont débattu avec d’autres législateurs de la décision, révisé les résolutions et l’ont mise aux voix. Vous savez, comme le fonctionnement de la démocratie, avec vous savez, comme les freins et contrepoids. De plus, lorsque le comité a renvoyé Bannon et Meadows au ministère de la Justice pour peser un acte d’accusation, cela aussi était une partie parfaitement normale de leur processus législatif. Comme le président du comité, Bennie Thompson, l’a récemment déclaré, si l’enquête révèle des preuves de crimes, ils évalueront s’ils devraient, en tant que personnes examinant ces preuves, recommander que le ministère de la Justice fasse ce qu’il faut et applique la loi. Alors, passons à la raison pour laquelle le comité et la Maison Blanche Biden ont accepté de reporter la demande. Au cours des dernières semaines, l’avocat de la Maison Blanche, Dana Remus, a été en pourparlers avec le comité restreint. Remus et les membres de l’enquête ont essayé de déterminer quels documents sont pertinents, sensibles ou, comme le Times l’a dit, « potentiellement compromettant les prérogatives à long terme de la présidence ». Trump, des membres du GOP et de nombreuses personnes du cercle de l’ancien président qui ont été ciblées par le comité se sont longuement plaints du mépris du panel pour les privilèges présidentiels. Cette décision mutuelle de retirer ou de reporter une partie des demandes qui « ne semblent pas porter directement sur » le 6 janvier ou sur les efforts visant à renverser les élections montre assez clairement que le comité accepte de faire preuve de déférence envers la séparation des pouvoirs. Des tribunaux de premier plan ont déjà rejeté les suggestions selon lesquelles le comité est inconstitutionnel ou que ses membres sont coupables d’avoir abusé du pouvoir exécutif. Maintenant, il y a, sans aucun doute, une nouveauté dans le différend de Trump sur qui aura le dernier mot sur l’accès aux dossiers présidentiels, le titulaire ou le premier. Mais les précédents suggèrent que Trump mène une bataille difficile. Trump affirme également que l’ensemble du « teint » de la demande du comité a maintenant changé. C’est aussi faux. L’accord de classer certains documents n’a pas changé l’objectif ou la fonction du comité. Ce qu’il a fait, selon le porte-parole du comité, Tim Mulvey, est d’aider à nettoyer les ponts pour d’autres dossiers s’ils sont nécessaires. Un responsable de la Maison Blanche a également déclaré au Times que l’accord n’était pas le reflet d’un désarroi ou d’un mécontentement, mais plutôt, comme indiqué ci-dessus, un indicateur que personne n’est intéressé à élargir l’enquête. Enfin, considérons cette toute dernière partie de la déclaration de Trump. La partie « pas qu’il y ait des documents qui seraient incriminants ou un problème pour moi ». Maintenant, c’est très facile de dire, eh bien, si vous n’avez rien à cacher, alors avouer devrait être facile et vous ne devriez pas vous inquiéter de la punition. Mais c’est aussi un peu étroit d’esprit car cela exclut beaucoup de gens dans de nombreuses situations, y compris ces scénarios que nous ne pouvons peut-être pas encore anticiper ou voir. Le silence, juridiquement parlant, n’indique pas la culpabilité. Le silence, légalement parlant, est une option. C’est un droit. Et même lorsque nous ne voulons pas qu’une personne l’exerce, il peut arriver un jour où nous le souhaitons ou nous pouvons souhaiter qu’il soit disponible pour quelqu’un d’autre. C’est un débat qui sera probablement traîné dans les commentaires, et je vous invite à l’avoir. Tout le monde l’est. Mais mis à part les questions sur les implications du silence, la dernière phrase de Trump dans la déclaration du 29 décembre concerne davantage Trump en tant que Trump. Le même Trump qu’il a toujours été. Venir me chercher. Je pourrais te le donner, je n’en ai juste pas envie, et tu ne peux pas me forcer. Voilà, en un mot. Et en fin de compte, cela signifie très peu car l’ancien président a un réel problème à dire la vérité et se targue d’utiliser l’hyperbole comme technique de négociation. Alors au lieu de dire, hé, si tu n’es pas coupable, alors avoue ! Peut-être que nous devrions simplement aller avec hé, mettre en place ou se taire.

