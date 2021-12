Actualités Bitcoin

Trump met en garde contre une explosion cryptographique plus importante que la grande technologie tout en appréciant les plans NFT de l’ancienne première dame

AnTy22 décembre 2021

L’ancien président américain Donald Trump met à nouveau en garde contre la crypto-monnaie, la qualifiant de « très dangereuse ».

Dans une interview avec Fox Business, publiée cette semaine, Trump a été interrogé sur son point de vue sur la cryptographie alors que Miami et New York s’efforcent de devenir une plaque tournante de la cryptographie et de l’intégrer à leurs systèmes financiers.

En réponse, Trump a réitéré sa position anti-crypto, affirmant qu’il n’aime que le dollar américain et que la seule devise qu’il veut est les États-Unis et aucune autre.

« Eh bien, je n’ai jamais aimé ça parce que j’aime avoir le dollar. Je pense que la monnaie devrait être le dollar donc je n’ai jamais été un grand fan. Mais ça déborde de plus en plus, et personne ne fait rien à ce sujet. »

Il a en outre averti qu’il pourrait y avoir un jour une explosion – comme nous n’en avons jamais vu » qui fera que l’explosion de la grande technologie « ressemblera à des trucs de bébé. Je pense que c’est une chose très dangereuse.

Début juin, Trump avait qualifié le Bitcoin d’« arnaque contre le dollar » et avait déclaré que la raison pour laquelle il n’aimait pas les monnaies numériques était qu’il s’agissait d’une autre monnaie concurrente du dollar. Il a dit à l’époque,

« Je veux que le dollar soit la monnaie du monde. »

En 2019, il avait également déclaré qu’il n’était « pas un fan » des actifs cryptographiques et qu’ils étaient « très volatils ».

Au moment de la rédaction, Bitcoin s’échangeait autour de 48 500 $ tandis qu’Ether oscillait juste en dessous de 4 000 $ et la capitalisation boursière totale de la crypto à environ 2,28 billions de dollars. BTC -0,03% Bitcoin / USD BTCUSD 48 731,85 $

Tout en critiquant la cryptographie, Trump a exprimé son appréciation pour les projets de sa femme Melania Trump concernant les jetons non fongibles (NFT). La semaine dernière, l’ancienne première dame a annoncé la vente de NFT « Melania’s Vision » sur sa nouvelle plate-forme NFT. Trump a commenté les plans NFT de sa femme,

« Elle va très bien faire… Elle a une grande imagination. Et les gens aiment notre ancienne première dame, je peux vous le dire. Ils le font vraiment, ils l’aiment.

Maintenant, pour sa nouvelle plate-forme de médias sociaux appelée Truth Social, Trump a déclaré: « Ça va être tellement gros. » Il avait précédemment déclaré que cette nouvelle plate-forme, dont le lancement est prévu au début de l’année prochaine, serait une alternative aux plates-formes actuelles qui, selon lui, sont biaisées contre lui.

Quant à la façon dont Truth Social rivalisera avec ces géants de la technologie, Trump a déclaré: « Nous n’avons pas le choix », pour ajouter seulement, « cela va être très gros ».

