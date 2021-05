Trump mijote en colère contre ses factures juridiques, alors qu’une facture n’est pas payée – la facture de Rudy ⋆ 10z viral

Donald Trump est toujours en mesure de faire une évaluation objective de temps en temps et il a récemment déterminé que ses factures juridiques étaient « tellement pénibles ». Eh bien, cela se produira lorsqu’il y aura de quatre à six poursuites civiles majeures à un moment donné, en plus d’éventuelles poursuites pénales à venir à New York et Dieu seul sait ce qui pourrait arriver à Washington.

Selon un rapport de Business Insider, Trump n’en est pas content :

“L’ancien président serait frustré par les enquêtes en raison du risque juridique qu’elles entraînent et des coûts financiers qui y sont attachés”, citant le Daily Beast, “L’ancien président serait craignaient également que les enquêteurs ne traînent l’affaire pendant des années.

“Alors que de plus en plus de documents sont examinés par le NYAG et la NYDA, il semble que les problèmes pour Donald Trump continuent de se produire”, a-t-il déclaré. « Bientôt, Donald et ses associés seront tenus responsables de leurs actes. »

Il convient de noter que nous soupçonnons que la première inquiétude de Trump est que les enquêteurs pourraient mettre l’affaire en lumière et révéler la vérité. Son autre souci est qu’il a caché la vérité si profondément que cela prendra beaucoup de temps et qu’il peut profiter de payer ces factures à partir de maintenant jusqu’à… n’importe quand.

Une remarque intéressante, il y a un avocat qui n’est pas payé, et c’est le gars qui pourrait se retourner contre lui, celui qui peut être arrêté d’un jour à l’autre :

“Trump n’a toujours pas payé [former New York Mayor Rudy] Giuliani pour son travail et a demandé à ses collaborateurs de ne pas payer les frais juridiques car il était contrarié que Giuliani n’ait pas fait plus pour repousser sa deuxième mise en accusation ce mois-ci.

Eh bien, vous ne pouvez pas acheter de fidélité sans «acheter» et vous ne pouvez pas acheter à moins de payer. Il semble donc que Rudy n’a pas grand-chose à perdre en disant simplement la vérité. Peut-être que Trump craint Rudy plus que la plupart des avocats. Peut-être que cela est également approprié.

