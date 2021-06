Trump n’a “aucun plan” pour être réintégré, déclare Lara Trump 10z viral

Lara Trump est apparue sur Fox & Friends pour répondre aux affirmations de son beau-père selon lesquelles il serait de retour à la Maison Blanche d’ici août. En mode de contrôle total des dégâts, elle se moque des réseaux qui ont signalé cela et nie explicitement quelque chose qui est presque, mais pas tout à fait, ce qui a été allégué.

[Photo by Pete Marovich – Pool/Getty Images]

L’affirmation est que Donald Trump s’est vanté d’être réintégré en août. Il n’y a aucun rapport selon lequel l’ex-président a un plan réel pour le faire. Cependant, dans le clip ci-dessous, c’est ce dernier, nettement différent, qui prétend que Lara Trump nie, omettant complètement de déterminer s’il est vrai qu’il fait de telles déclarations à des amis (ou donateurs).

« Pour autant que je sache, il n’est pas prévu que Donald Trump soit à la Maison Blanche en août. Peut-être qu’il y a quelque chose que je ne sais pas” – Lara Trump pic.twitter.com/7AUI8HfsmP – Aaron Rupar (@atrupar) 3 juin 2021

Bien sûr, il n’y a pas de procédure légale par laquelle un ancien président qui a perdu sa réélection peut simplement être réintégré. Il n’y a pas de « plan » que Trump et ses associés pourraient avoir, dans les limites légales, qui permettrait d’atteindre cet objectif. Cependant, rien n’empêche non plus une telle vantardise (hypothétique), surtout en privé.

Depuis qu’il a été initialement rapporté que Trump avait dit aux gens qu’il serait réintégré, il a été carrément moqué pour le mensonge ou le rêve (présumé), comme illustré par Michael Cohen ci-dessous :

Ne vous inquiétez pas les amis… Donald est en route pour Washington et se prépare à retourner à la Maison Blanche. Il devrait arriver courant août ! Restez à l’écoute…. pic.twitter.com/Kr7hPxao7u – Michael Cohen (@MichaelCohen212) 3 juin 2021

Il y a également eu des murmures autour de la réintégration, et de son impossibilité, de la part de plusieurs personnes proches du cercle restreint de Trump, telles que Sidney Powell, l’un des avocats qui a tenté d’annuler les élections en faveur de Trump, et Ali Alexander, qui a lancé le « Stop le mouvement Steal’. Powell a tweeté pour affirmer que la réintégration n’est pas possible, et Alexander a déclaré que le système judiciaire est le “moyen le plus lent et le plus stupide” pour retirer Biden.