Trump n’a rien fait de “ constructif ” pour la paix au Moyen-Orient ⋆ .

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, donne un briefing à la Maison Blanche à Washington, DC, le 17 mars 2021 (Crédit: Leah Millis / .)

Lors d’un point de presse mardi matin, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a affirmé que l’administration Trump n’avait fait “ rien de constructif ” pour favoriser la paix au Moyen-Orient entre Israël et les États arabes voisins.

«En plus de présenter une proposition de paix qui était morte à l’arrivée, nous ne pensons pas qu’ils aient fait quoi que ce soit de constructif, vraiment, pour mettre fin au conflit de longue date au Moyen-Orient», a déclaré Jen Psaki à propos de l’administration précédente.

En plus de proposer un plan plus large pour une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, l’administration Trump a aidé à négocier un accord de coopération, appelé l’Accord d’Abraham, entre Israël et les Émirats arabes unis, faisant de lui le premier État du Golfe à se normaliser. relations diplomatiques avec l’Etat juif. En échange du soutien émirati pour l’accord, le gouvernement israélien a accepté d’annuler ses projets de «déclaration de souveraineté» sur les colonies de Cisjordanie.

Les membres des administrations précédentes, y compris l’ancien secrétaire d’État John Kerry, ont rejeté l’idée que tout État du Golfe viendrait à la table des négociations sans l’assentiment de l’Iran.

L’héritage de l’administration Obama au Moyen-Orient, maintenant repris par l’administration Biden, était centré sur l’accord nucléaire iranien déchiré par des concessions et l’abandon d’Israël par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU.

Pendant le mandat de Trump, Jérusalem a été reconnue comme la capitale d’Israël et la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan a été légitimée. Trump a renforcé l’amitié américaine et le partenariat militaire avec Israël en abandonnant et en se retirant de l’accord avec l’Iran, et en tenant le régime de Téhéran responsable de l’agression plutôt que de capituler devant elle.

La récente flambée de violence entre le Hamas et Israël représente l’escalade la plus dramatique depuis 2008.

S’adressant aux journalistes mardi, Psaki a affirmé que le président Joe Biden n’emploie pas la même politique étrangère et les mêmes stratégies diplomatiques au Moyen-Orient que son prédécesseur.

«Nous ne suivons pas les mêmes tactiques de l’administration précédente», a-t-elle noté.

Elle a déclaré que l’administration Biden aidait les deux parties impliquées dans le conflit, ce qui constitue un écart important par rapport à l’engagement exclusif de l’ancien président envers l’État d’Israël.

«Le président a rétabli l’assistance humanitaire et l’assistance sécuritaire aux Palestiniens. C’est quelque chose qui a été arrêté en 2018 et nous avons estimé que ce n’était pas une action constructive de la part de l’administration précédente », a ajouté Psaki.

L’administration Biden estime qu’une solution à deux États est le seul moyen d’assurer un «résultat à long terme pacifique et durable», a confirmé l’attaché de presse.

«La vie des gens est perdue, la violence continue. Nous allons travailler pour résoudre ce problème. Mais nous continuons d’être d’avis que fournir une assistance humanitaire et sécuritaire aux Palestiniens tout en maintenant nos relations de sécurité de longue date avec Israël est dans l’intérêt des États-Unis », a-t-elle fait remarquer.

Au cours de la semaine dernière, Gaza et Israël, colonisés par les Palestiniens, ont subi des pertes civiles et militaires au milieu des tirs de roquettes et des frappes de représailles échangées entre les deux territoires. En réponse aux attaques du Hamas, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont stratégiquement ciblé des emplacements de stockage d’armes et des centres de commandement terroriste, ainsi que des tunnels souterrains bombardés où des membres du Hamas se réfugiaient, tuant un certain nombre de commandants militaires.

Les commentaires de Psaki font suite à une conversation téléphonique que Biden a eue avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lundi au cours de laquelle il a réitéré le droit d’Israël à se défendre contre les attaques à la roquette aveugles et a exhorté Israël à minimiser les dommages civils innocents dans ses opérations militaires.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.