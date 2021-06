Trump obtient à nouveau ses preuves sur le «changement climatique», cette fois par la Californie – RedState ⋆ .

in

L’aspect le plus stupide de l’ère Trump était peut-être le penchant pour les médias grand public et la gauche plus large à nier la réalité objective juste pour posséder l’homme orange.

Qui peut oublier leurs tentatives de se moquer de l’ancien président lorsqu’il a mentionné que les coyotes facilitent le trafic d’êtres humains pour les cartels de la drogue. “Haha, il pense que les chiens sauvages font passer des humains en contrebande”, ont-ils crié sur leurs succès d’information sur le câble. Ne savaient-ils vraiment pas ce qu’était un coyote dans ce contexte ? Ou étaient-ils simplement volontairement obtus ? Je pense que nous connaissons la réponse à cela.

Une situation similaire s’est produite l’année dernière, lorsque Trump a suggéré que la Californie devait se concentrer sur le défrichage des sous-bois dans les forêts – afin d’empêcher les incendies de forêt dévastateurs qui ont ravagé l’État. En réponse, des dents ont été grincées parce que la seule explication acceptable à gauche était d’attribuer la destruction au « changement climatique ».

En voici un exemple, via le site militant Climate Power.

Au lieu de reconnaître la vérité presque universellement acceptée selon laquelle les incendies de forêt sont alimentés par le changement climatique, Trump a répété une fausse affirmation selon laquelle la solution aux incendies qui ont brûlé 4,9 millions d’acres à travers l’Ouest est une meilleure gestion des forêts.

Bien sûr, toute personne ayant du bon sens savait que Trump avait raison. Il n’y avait aucune preuve que le changement climatique était la cause des incendies, qui ne s’étaient aggravés de façon exponentielle que dans un passé récent.

Eh bien, Trump peut ajouter une autre chose à sa liste de choses pour lesquelles il a été fustigé, mais s’est avéré avoir raison.

La Californie dépensera 500 millions de dollars pour éclaircir les forêts afin de prévenir les incendies

https://t.co/X7ZhN4yMIa – stephiegal (@stephiegal) 19 juin 2021

C’est attendu depuis longtemps. Lorsque vous regardez les tendances historiques des incendies en Californie, il était clair qu’un manque de gestion forestière appropriée et de suppression des brûlages naturels avait causé la dernière demi-décennie de carnage. Maintenant que Trump n’est plus en fonction, la Californie peut admettre qu’il avait raison sans avoir à admettre qu’il avait raison. C’est très pratique, mais c’est aussi profondément cynique. Combien de personnes ont souffert parce que les démocrates voulaient faire de la politique avec les incendies de forêt ? Peu importe que dans certains cas, les incendies étaient causés par l’homme, ce qui signifiait que blâmer le changement climatique était encore plus ridicule dans ces cas.

En fin de compte, Trump avait raison et ses détracteurs avaient encore tort. Mais ils n’avaient pas tort par hasard. Ils ont délibérément menti au détriment de la vie et des maisons des gens afin d’éviter d’avoir à convenir qu’un président républicain avait raison. La gauche n’est pas composée de gens qui vont bien.