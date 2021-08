Trump organise un rassemblement de super-épandeurs en Alabama, 2 jours après que la ville a déclaré l’état d’urgence COVID .

in

Morgan KeithSam 21 août 2021, 22:02·3 min de lectureDans cet article :

Des milliers de partisans de l’ancien président américain Donald Trump font la queue pour assister à un rassemblement “Save America” ​​à York Family Farms le 21 août 2021 à Cullman, Alabama. Alors que le nombre de cas de coronavirus augmente rapidement et qu’il n’y a plus de lits de soins intensifs disponibles en Alabama, la ville hôte de Cullman a déclaré l’état d’urgence lié au COVID-19 deux jours avant le rassemblement de Trump. Selon le département de la santé publique de l’Alabama, 67,5% de la population de l’État n’a pas été complètement vaccinée. Photo de Chip Somodevilla/.

L’état d’urgence local a été déclaré jeudi à Cullman, en Alabama, alors que le surpeuplement des hôpitaux et des salles d’urgence, la pénurie de lits et de main-d’œuvre et une crise d’ambulance mettaient à rude épreuve son système de santé.

Deux jours plus tard, l’ancien président Donald Trump a organisé un rassemblement «Save America» qui a attiré des milliers de participants sans masque dans la ville.

Des supporters assistent au rassemblement «Save America» de l’ancien président américain Donald Trump à York Family Farms le 21 août 2021 à Cullman, Alabama. Alors que le nombre de cas de coronavirus augmente rapidement et qu’il n’y a plus de lits de soins intensifs disponibles en Alabama, la ville hôte de Cullman a déclaré l’état d’urgence lié au COVID-19 deux jours avant le rassemblement de Trump. Selon le département de la santé publique de l’Alabama, 67,5% de la population de l’État n’a pas été complètement vaccinée. Photo de Chip Somodevilla/.

Après avoir été présenté par le célèbre discours « Patton » de George C. Scott et « Dieu bénisse les États-Unis », Trump a parlé à une foule de milliers de personnes à York Family Farms de sujets courants comme la Russie, l’immigration, la «gauche radicale» et COVID- 19, qu’il continue d’appeler le “virus chinois”.

Les participants, dont beaucoup ont revêtu des souvenirs de Trump ou rouges, blancs et bleus, ont scandé « USA ! et “Nous voulons Trump!”

L’ancien président américain Donald Trump donne un coup de pouce alors qu’il termine de s’adresser à un rassemblement «Save America» à York Family Farms le 21 août 2021 à Cullman, Alabama. Photo de Chip Somodevilla/.

Les cas dans le comté de Cullman, qui comprend la ville de Cullman, sont extrêmement élevés, avec une augmentation de 218% des hospitalisations au cours des deux dernières semaines, selon les données du New York Times.

Nesha Donaldson, directrice des opérations du Cullman Regional Medical Center, a demandé à la ville de fournir des ressources supplémentaires, telles que des services EMT, lors du rassemblement afin de réduire la pression supplémentaire potentielle sur l’hôpital.

Une mise à jour du 18 août de Cullman Regional a déclaré qu’il traite actuellement 53 patients pour COVID, dont 12 sont sous ventilateurs.

Le président de l’Alabama Hospital Association, Donald Williamson, a déclaré mardi dans une interview à WSFA 12 News que l’État était à court de lits dans les unités de soins intensifs.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !