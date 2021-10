Trump organisera un rassemblement dans l’Iowa alimentant la spéculation 2024

Publicité

Donald Trump a jeté une ombre énorme sur la campagne présidentielle de 2024 pour d’autres candidats républicains possibles et cette ombre devrait s’agrandir.

Le 45e président des États-Unis se dirige généralement vers l’Iowa, un des premiers États à visiter pour les candidats potentiels, car il est l’un des premiers à voter aux primaires, a rapporté le Daily Mail.

Mais Trump n’est pas simplement en visite pour rencontrer et saluer d’éventuels électeurs. Il organise l’un de ses célèbres rassemblements.

Il arrivera au parc des expositions du comté de l’Iowa à Des Moines après ses meilleurs résultats de sondage dans l’État.

Le dernier sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa montre que 53% des Iowans ont une vision favorable de l’ancien président.

Sam Nunberg, la première embauche politique du magnat de l’immobilier en 2011 lorsqu’il a commencé à penser à une éventuelle course, a déclaré que l’Iowa était crucial pour la victoire de Trump en 2016, lorsqu’il est devenu le premier républicain à remporter l’État depuis George W. Bush en 2004.

« Je pense qu’il va se présenter, mais même s’il ne le fait pas, il est important que Trump maintienne une forte présence dans cet État car dans le caucus de l’Iowa, vous pouvez vous organiser pour remporter la victoire », a-t-il déclaré.

« Et s’il ne devance pas les autres, ils peuvent voir un chemin », a-t-il déclaré.

Et non seulement il a remporté l’État en 2016, sa popularité a augmenté dans l’Iowa depuis qu’il a quitté la Maison Blanche, selon un sondage publié cette semaine dans The Des Moines Register.

« À partir de mars, c’était 45/53 – donc une majorité d’indépendants déclarant avoir une opinion défavorable de l’ancien président Trump », a déclaré le sondeur J. Ann Selzer. « Dans ce sondage, c’était 48/49. Il a donc égalisé l’avantage qui était là comme un problème avec les électeurs indépendants dans l’Iowa. »

Le professeur de sciences politiques du Simpson College, Kedron Bardwell, a déclaré que Trump avait gelé le terrain pour d’éventuels candidats républicains en 2024.

« Cela ne signifie pas qu’ils ne testent pas les eaux », a-t-il déclaré. « Mais je ne pense pas que les gens veuillent faire le travail qu’il faudrait pour construire l’infrastructure et obtenir, vous savez, les dons alignés, prêts à partir, s’ils savent que dans quelques mois, il va juste de laisser tomber son chapeau dans le ring de toute façon.

Ce qui est plus difficile pour Biden, c’est que non seulement Trump est populaire dans l’Iowa, mais Biden ne l’est pas.

«Par coïncidence, les chiffres de Biden sont terribles dans l’État. Horrible », a déclaré Nunberg.

« C’est donc vraiment une occasion parfaite de s’en tenir à Biden et de rappeler également à ces perspectives potentielles du GOP 2024 que Trump détient toujours la couronne, siège sur le trône et, peu importe ce que tout le traverse », a-t-il déclaré.

Mark Meadows, l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche sous l’administration Trump, a déclaré en juillet que l’ancien président et ses alliés cherchaient à « aller de l’avant de manière réelle ».

S’adressant à Cortes et Pellegrino de Newsmax, Meadows a déclaré que lui et Trump avaient rencontré « certains membres de notre cabinet » pas plus tard que ce jour-là, mais il a ajouté qu’il n’était pas « autorisé à parler » au nom de l’ancien président pour divulguer trop de détails sur la réunion.

Selon Meadows, la réunion n’aurait pas eu lieu du tout s’il n’y avait pas eu de plans pour « aller de l’avant de manière réelle ».

« Nous avons rencontré plusieurs membres de notre Cabinet ce soir. En fait, nous avons eu une réunion de suivi… avec certains membres de notre Cabinet. Et pendant que nous examinions cela, nous examinions ce qui allait suivre », a déclaré Meadows.

« Je ne suis pas autorisé à parler au nom du président, mais je peux vous dire ceci, Steve : nous ne serions pas réunis ce soir si nous n’avions pas prévu d’aller de l’avant de manière réelle, avec le président Trump à la tête de ce billet », a-t-il ajouté.

Bien que les remarques de Meadows aient été vagues, elles suggèrent que Trump pourrait avoir l’intention de se présenter aux élections en 2024 ou d’occuper un autre poste dans la politique républicaine en plus d’agir en tant que faiseur de roi de facto pour le parti.